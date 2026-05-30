PREMIERE: WACKER GEWINNT GEGEN EIN TEAM AUS DER OBEREN TABELLENHÄLFTE

(wh) - Der FC Wacker BIberach (11.) hat gegen den SV Dürmentingen (5.) einen 4:1 (1:0)-Heimsieg eingefahren. Die Wacker-Tore erzielten Leon Reiner (2), Mircha David Gach und Wael El Moustapha, bei den Gästen traf Patrick Schlegel.
Im 15. Anlauf schafften die Biberacher den ersten Dreier gegen eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte. Der Sieg mag zu hoch ausgefallen sein, verdient war er aber allemal. Der ersatzgeschwächte, mit nur zwei Feldspielern auf der Auswechselbank antretende, FC Wacker lieferte eine konzentrierte und über weite Strecken sehr ordentliche Vorstellung ab.
Die vier Wacker-Tore fielen allesamt unter die Kategorie "sehenswert und/oder blitzsauber herausgespielt". Beim 1:0 in der 28. Minute bediente Wael El Moustapha den spiel- und einsatzfreudigen Mircha David Gach; beim 2:0 in der 53. Minute war die Rollenverteilung genau umgekehrt: Gach legte mit einem klugen Rückpass für El Moustapha ab. Mehmet Sahin verpasste dann in der 62. Minute das 3:0: Anstatt den besser, weil vor dem leeren Tor postierten Luca Ries einzusetzen, versuchte er es selbst - ohne Erfolg.
Kurz drauf (65.) verkürzten die Gäste auf 1:2 durch ihren Torjäger Patrick Schlegel. Worauf sie Morgenluft witterten und zeitweise auf den Ausgleich drängten. Wackers Abwehr, allen voran Keeper Viktor Haufler, Tim Scherff und Liridon Sylaj, rettete ein paar Mal in großer Not. Besser noch: Haufler schickte in der 88. Minute mit einem ebenso weiten wie genauen Abschlag Gach in den gegnerischen Strafraum, so dass sich der SVD-Keeper nur noch mit einem Foul zu helfen wusste. Leoner Reiner übernahm die Ausführung des Strafstoßes und verwandelte souverän zum 3:1. Fünf Minuten später erhöhte Reiner in spektakulärer Weise auf 4:1: Im Mittelfeld startend, überlupfte er bei seinem Solo gleich dreimal hintereinander einen Gegenspieler und letzlich den Ball ins verlassene Dürmentinger Gehäuse.Tore:
1:0 Mircha David Gach (26.), 2:0 Wael El Moustapha (53.), 2:1 Patrick Schlegel (65.), 3:1 Leon Reiner (88. Foulelfmeter), 4:1 Leon Reiner (90. + 3).FCW:
Viktor Haufler - Eray Cerit, Liridon Sylaj,Tim Scherff, Manuel Braig (76. David Nuic) - Mehmet Sahin, Manuel Mohr, Leon Reiner, Wael El Moustapha, Luca Ries (81. Nico Enns) - Mircha David Gach.
Schiedsrichter: Özer Karslioglu (Krauchenwies).
Nächstes Spiel: FC Mittelbiberach I - FCW I am Samstag, 6. Juni um 16 Uhr.