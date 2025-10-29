Premiere vor heimischer Kulisse: SpVgg Satteldorf holt den Ü32-Titel

Ein würdiges Finale der Ü32-Verbandsmeisterschaft bildete am Samstag in Satteldorf den Schlusspunkt einer spannenden Saison. Vor zahlreichen Zuschauern lieferten sich die SGM Satteldorf/Ellrichshausen und der TSV Michelfeld ein intensives und packendes Duell, das erst im Elfmeterschießen seinen Sieger fand.
Das Endspiel hatte einen besonderen Reiz: Beide Finalisten stammen aus dem Bezirk Rems/Murr/Hall. Entsprechend groß war das Zuschauerinteresse und die Stimmung auf dem Sportgelände der SpVgg Satteldorf, die sich als Gastgeber einmal mehr von ihrer besten Seite zeigte.
Beide Teams waren erstmals im Ü32-Wettbewerb angetreten – und haben sich gleich bis ins Endspiel gespielt. Dort erwischten die Gäste den besseren Start: Nils Hörle traf ins eigene Netz, sodass Michelfeld führte. Doch nur drei Minuten später gelang Michael Kranz ein Treffer ins „richtige“ Tor zum 1:1-Ausgleich.
Weil es nach 80 Spielminuten plus 20 Minuten Nachspielzeit 1:1-Unentschieden stand, musste das Elfmeterschießen her. Dort trafen beide Seiten viermal, ehe Michael Egger den entscheidenden Schuss zum 6:5 für die Hausherren in die Maschen jagte.
Mit dem Titelgewinn sicherte sich die SGM Satteldorf/Ellrichshausen zugleich das Ticket für die Süddeutschen Ü32-Meisterschaften, die im kommenden Jahr in Bayern ausgetragen werden.
Die feierliche Wimpelübergabe erfolgte durch die wfv-Vorsitzende für Freizeit- und Breitensport Hannelore Pink, den Bezirksvorsitzenden Siegfried Trittner sowie Markus Bührer, Freizeit- und Breitensportreferent im Bezirk Rems/Murr/Hall.
Ein besonderer Dank gilt dem Ausrichter SpVgg Satteldorf für die hervorragende Organisation und den reibungslosen Ablauf des Endspiels sowie dem Schiedsrichtergespann um Johannes Röhrig (SRG Schwäbisch Gmünd) für die souveräne Leitung der Partie.
Wir gratulieren der SGM Satteldorf/Ellrichshausen herzlich zum Gewinn der Ü32-Verbandsmeisterschaft und wünschen viel Erfolg bei den Süddeutschen Meisterschaften!