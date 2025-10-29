Premiere vor heimischer Kulisse: SpVgg Satteldorf holt den Ü32-Titel

– Foto: Marcel Eichholz

Ein würdiges Finale der Ü32-Verbandsmeisterschaft bildete am Samstag in Satteldorf den Schlusspunkt einer spannenden Saison. Vor zahlreichen Zuschauern lieferten sich die SGM Satteldorf/Ellrichshausen und der TSV Michelfeld ein intensives und packendes Duell, das erst im Elfmeterschießen seinen Sieger fand.

Das Endspiel hatte einen besonderen Reiz: Beide Finalisten stammen aus dem Bezirk Rems/Murr/Hall. Entsprechend groß war das Zuschauerinteresse und die Stimmung auf dem Sportgelände der SpVgg Satteldorf, die sich als Gastgeber einmal mehr von ihrer besten Seite zeigte. Entscheidung vom Punkt

Beide Teams waren erstmals im Ü32-Wettbewerb angetreten – und haben sich gleich bis ins Endspiel gespielt. Dort erwischten die Gäste den besseren Start: Nils Hörle traf ins eigene Netz, sodass Michelfeld führte. Doch nur drei Minuten später gelang Michael Kranz ein Treffer ins „richtige“ Tor zum 1:1-Ausgleich. Weil es nach 80 Spielminuten plus 20 Minuten Nachspielzeit 1:1-Unentschieden stand, musste das Elfmeterschießen her. Dort trafen beide Seiten viermal, ehe Michael Egger den entscheidenden Schuss zum 6:5 für die Hausherren in die Maschen jagte.