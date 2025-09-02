Der Liliencup 2026: Vier Teams im Vergleich zum Vorjahr sind (wieder) dabei. – Foto: Dominik Claus - Archiv

Premiere von Feyenoord: Das sind die Teilnehmer des Liliencups 2026 Vier Teams im Vergleich zum Vorjahr neu dabei +++ Feyenoord Rotterdam feiert Debüt +++ SV Werder zurück nach 23 Jahren Verlinkte Inhalte Wiesbadener Liliencup

Wiesbaden. Der Wiesbadener Liliencup ist das Top-Event im Hallenfußball der Region. Das international besetzte B-Junioren-Turnier lockt Jahr für Jahr Tausende Zuschauer in die Sporthalle am Platz der deutschen Einheit. In zwei Sechsergruppen spielen die Teams die Halbfinalisten aus, ehe am zweiten Turniertag in den Endrunden der Sieger ermittelt wird. Im Januar konnte sich der FSV Mainz 05 im Finale gegen den SV Wehen Wiesbaden durchsetzen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Beide Vorjahresfinalisten sind auch in der kommenden Ausgabe, die am 17. und 18. Januar 2026 ausgetragen wird, wieder am Start. Bei den weiteren zehn Teams sind im Vergleich zum Vorjahr zwei neue Mannschaften dabei. Und zwar gibt sich der niederländische Top-Verein Feyenoord Rotterdam die Ehre. Außerdem ist der SV Werder Bremen (wieder) dabei. "Mit dem Team von Feyenoord haben wir erstmals in der Turniergeschichte einen Verein aus der niederländischen Eredivisie zu Gast in Wiesbaden", teilt Turnierorganisator Jörg Wintermeyer mit. Mit Werder Bremen gibt sich der Turniersieger von 1996 und 1997 die Ehre, der zuletzt im Jahr 2003 am Turnier teilgenommen hat.

Zweiter internationaler Teilnehmer ist Dauergast Rapid Wien Als zweiter internationaler Teilnehmer ist der SK Rapid Wien am Start. Das Team aus der österreichischen Hauptstadt wird damit zum zwanzigsten Mal am Turnier teilnehmen. Außerdem dabei sind die U17-Mannschaften von Eintracht Frankfurt, dem FC Schalke 04, dem 1.FC Kaiserslautern, dem 1.FC Heidenheim, dem FC St. Pauli, dem FC Augsburg sowie Ausrichter Spvgg. Sonnenberg. Sowohl die Eintracht als auch Kaiserslautern waren im Vorjahr nicht dabei gewesen.