Premiere: TSG Seckenhausen-Fahrenhorst empfängt Oberligisten

– Foto: Sascha Drenth

In der Wintervorbereitung kommt es bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst zu einem besonderen Testspiel. Am Dienstag, den 03.02.2026, ist mit dem TSV Wetschen erstmals in der Vereinsgeschichte ein Oberligist Gegner der TSG.

Der Anstoß erfolgt um 20.00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Brinkum. Für die Mannschaft aus der Kreisliga Diepholz bietet die Partie eine seltene Gelegenheit, sich mit einem höherklassigen Gegner zu messen. Gleichzeitig stellt das Spiel einen besonderen Termin für den Verein sowie für Fußballinteressierte aus der Region dar.