Premiere, Statistik, Hattrick und starke Aufsteiger

Englische Woche 2.0, nach dem Donnerstag ist vor dem Wochenende. Die Plätze getrocknet und Spieltag Nummer 4 stand auf dem Programm. Am Samstag im einzigen Spiel der Runde trennen sich Unterstrass und Horgen 1:1-Unentschieden. Die Resultate vom Sonntag: Höngg 2 verliert gegen Regensdorf 0:1, Red Star 2 besiegt Wiedikon 2:0, Wollishofen und YF Juventus 2 trennen sich 0:0, Oetwil deklassiert Urdorf 5:0, Rümlang unterliegt Einsiedeln 0:2 und Adliswil spielt 0:0 gegen Wädenswil.

Ein Punkt reicht

Der FC Adliswil empfing mit dem FC Wädenswil die letzte ungeschlagene Mannschaft der noch jungen Saison. Die Bilanz der vergangenen Duelle ist ausgeglichen. Je ein Sieg pro Team und 2 Unentschieden weist die Fupa-Chronik aus.



Da Statistiken selten lügen, war das 0:0-Unentschieden zur Pause fast schon eine logische Konsequenz der bisherigen Zahlen. Ohne es an dieser Stelle künstlich zu verlängern – es blieb dabei. Wädenswil bleibt ungeschlagen, kommt aber nicht über ein Remis in hinaus. Dennoch bedeutet der Punktgewinn die alleinige Übernahme der Tabellenführung.



