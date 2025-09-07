Premiere, Statistik, Hattrick und starke Aufsteiger
2. Liga, Gruppe 1: 4. Runde
Englische Woche 2.0, nach dem Donnerstag ist vor dem Wochenende. Die Plätze getrocknet und Spieltag Nummer 4 stand auf dem Programm. Am Samstag im einzigen Spiel der Runde trennen sich Unterstrass und Horgen 1:1-Unentschieden. Die Resultate vom Sonntag: Höngg 2 verliert gegen Regensdorf 0:1, Red Star 2 besiegt Wiedikon 2:0, Wollishofen und YF Juventus 2 trennen sich 0:0, Oetwil deklassiert Urdorf 5:0, Rümlang unterliegt Einsiedeln 0:2 und Adliswil spielt 0:0 gegen Wädenswil.
Ein Punkt reicht
Der FC Adliswil empfing mit dem FC Wädenswil die letzte ungeschlagene Mannschaft der noch jungen Saison. Die Bilanz der vergangenen Duelle ist ausgeglichen. Je ein Sieg pro Team und 2 Unentschieden weist die Fupa-Chronik aus.
Da Statistiken selten lügen, war das 0:0-Unentschieden zur Pause fast schon eine logische Konsequenz der bisherigen Zahlen. Ohne es an dieser Stelle künstlich zu verlängern – es blieb dabei. Wädenswil bleibt ungeschlagen, kommt aber nicht über ein Remis in hinaus. Dennoch bedeutet der Punktgewinn die alleinige Übernahme der Tabellenführung.
Keine Tore beim Spiel Adliswil gegen Wädenswil. – Foto: Roger Egger "Three in a row"
Den einzigen Sieg der Saison feierte der SV Höngg 2
im Heimspiel beim 4:0-Sieg
gegen Urdorf. Nun stand die zweite Partie auf heimischem Rasen gegen den FC Regensdorf
an. Die Furttaler kamen mit breiter Brust und zuletzt zwei Siegen im Gepäck auf den Hönggerberg.
Regensdorf gewinnt 0:1 und packt sich den nächsten Dreier ein. Damit rückt der FCR
in der Tabelle auf den 3. Rang vor. Höngg verliert einen Rang und liegt neu auf dem 11. Platz.
Serien ausgebautYF Juventus 2
wollte nach zwei Niederlagen in Serie auf die Siegerstrasse zurückkehren und war zu Gast bei Aufsteiger FC Wollishofen
. Das Heimteam wusste zum Saisonstart zu überzeugen und hatte zuletzt zweimal in Folge gewonnen.
Die erste Hälfte endete trotz Möglichkeiten auf beiden Seiten torlos. Auch im zweiten Durchgang gibt es keine Toreinschüsse zu verzeichnen und das Spiel wurde mit 0:0 abgepfiffen. Damit wartet YF auch im dritten Spiel in Folge auf einen Sieg, während Wollishofen zum dritten Mal in Serie ungeschlagen bleibt.
Keine Tore beim Spiel Wollishofen gegen YF Juventus 2. – Foto: Christian Mathea Aufsteiger-Duell
Seit dem Auftakt-Unentschieden
gegen Urdorf, kassierte der SV Rümlang
zwei Pleiten in Folge. Nun kam es im Heimspiel zum Aufsteiger-Duell mit dem FC Einsiedeln
.
Die Gäste kamen besser aus den Startblöcken und legten in der 18. Minute vor. Jordan Lakasi
erzielte den Führungstreffer. Mit 0:1 ging es dann auch in die Kabinen. Die zweite Hälfte lebte lange von der Spannung und dem knappen Vorsprung, ehe Sven Rüttimann in der 90. Minute den Deckel drauf machte und zum 0:2 für die Schwyzer traf.
Mit dem zweiten Saisonsieg macht Einsiedeln tabellarisch einen Rang gut und liegt auf dem 5. Platz. Rümlang bleibt sieglos und weiterhin im Tabellenkeller. Xhinovcis Premieren-Treffer
Das erste Heimspiel der Saison ging für Red Stars
Zweitvertretung gegen Wädenswil mit 0:1 verloren. Gegen den FC Wiedikon
sollte der erste Sieg auf eigenem Rasen geholt werden. Doch die Gäste kamen als ungeschlagenen Leader auf die Allmend Brunau und haben in den ersten drei Saisonspielen noch keinen Gegentreffer kassiert. Anes Xhinovci
sorgte in der 40. Minute für die Premiere und das erste Wiediker Gegentor. Die Gastgeber nahmen also eine 1:0-Führung mit in die Pause. Der Tabellenführer war um eine Antwort im zweiten Durchgang bemüht. Doch das Heimteam hatte etwas dagegen einzuwenden und legte in der 63. Minute mit dem Treffer von Mustafa Dogan
nach.
Das Heimteam brachte den Sieg sicher über die Zeit und fügen Wiedikon die erste Saisonniederlage zu. Die Roten Sterne finden sich neu auf dem 7. Rang wieder, während der FCW auf den 3. Rang zurückfällt.
Erste Niederlage für Leader Wiedikon gegen Red Star 2. – Foto: Christian Mathea Herger-Show
Der FC Urdorf
wartet bisher noch auf seinen ersten Saisonsieg. Das dieser ausgerechnet im Auswärtsspiel beim Aufstiegs-Favorit FC Oetwil-Geroldswil
geholt werden würde, war im Vorfeld der Partie eher als unwahrscheinlich eingeschätzt worden. Doch wie heisst es so schön «der Fussball schreibt seine eigenen Geschichten».
Nach einer halben Stunde stand es nach wie vor 0:0. Beide Torhüter konnten sich mehrfach auszeichnen und einen Gegentreffer erfolgreich verhindern. Kurz vor der Pause schlug das Heimteam dann aber zu und Roman Herger
erzielte das 1:0.
In der zweiten Halbzeit erhöhte das Heimteam die Pace und Herger schnürte binnnen weniger Minuten den Hattrick. Damit war die Partie bereits früh nach Wiederanpfiff entschieden. Patrick Pereira Da Costa
und Fabio Rodriguz Mendina
erhöhten bis Spielende auf 5:0. Mit dem klaren Erfolg setzt sich Oetwil vorübergehend an die Spitze. Urdorf bleibt weiter ohne Sieg am Tabellenende.Punkte brüderlich geteilt
Im einzigen Spiel der 4. Runde traf am Samstag-Abend der FC Unterstrass
im Heimspiel auf den FC Horgen
. Am Donnerstag holte Horgen seinen ersten Saisonsieg
gegen Einsiedeln, während Unterstrass seine erste Niederlage
gegen Wollishofen einstecken musste. Beim Heimteam war eine Reaktion gefordet - die Gäste wollten den Aufwärtstrend bestätigen.
Die Seebuben nahmen den Sieges-Schwung mit und gingen durch Dylan Joey Forte
in Führung. Die Gastgeber wussten in Form von Ermias Yosef Asmeron
in der 69. Minute zu reagieren und egalisierten die Partie wieder.
Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Der Punktegewinn bringt Horgen vorübergehend auf den 8. Zwischenrang. Unterstrass verbleibt indes auf dem 6. Platz.
Perfekter Fussballabend beim Spiel des FC Unterstrass gegen den FC Horgen. – Foto: dsc Weitere Bilder in unserer Galerie.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login