Premiere nach 26 Jahren

Wir schreiben das Jahr 1999, der SV Erlenbrunn muß aufgrund fehlender Spieler seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden, die bis dahin gängige Reserverunde wird vom südwestdeutschen Fußballverband aufgelöst. Die zweite Mannschaft, das hatte beim SVE eine lange erfolgreiche Tradition. Mehrere Meisterschaften, zuletzt in der Saison 1992/93 in der Reserverunde der B-Klasse Ost, konnten errungen werden. Für die jüngeren Fußballer, es gab eine Zeit, in der jede Klasse eine eigenständige Reserverunde spielte und die zweite Mannschaft spielte gegen die zweiten Mannschaften des aktuellen Gegners. Mit der Zeit nahmen die zweiten Mannschaften am regulären Ligaspielbetrieb teil. Und da die gute Jugendarbeit der vergangenen 10-12 Jahre in diesem Jahr Früchte trägt, kann der SVE eine zweite Mannschaft in der C-Klasse PS/ZW Ost an den Start schicken. Der Verein und die Verantwortlichen sind stolz darauf, dass dies gelungen ist.

Am ersten Spieltag erwarten die "jungen Wilden" im #StadionamBrett den FC Hengsberg. Der FCH hatte in den vergangenen Jahren eher für negative Schlagzeilen gesorgt. So konnten in den vergangenen vier Jahren lediglich 10 Punkte verbucht werden bei einem Torverhältnis von 66:640. So unglaublich diese Zahlen auf den ersten Blick auch wirken, die Gäste aus Hengsberg sind nicht den einfachen Weg gegangen und haben abgemeldet, nein, es wurde weiter gearbeitet. In dieser Saison hat sich viel getan. Dem Verein ist es gelungen, mit zahlreichen Neuverpflichtungen ein Team an den Start zu bringen, das sicherlich um den Aufstieg in die B-Klasse mitspielen wird. Somit trifft unsere Mannschaft als absoluter Außenseiter in ihrem ersten Spiel auf einen der Favoriten. Dem neuen Trainerteam des SVE, Bodo Dillmann und Domenico Zaffiro, ist jedoch nicht bange, überraschen die vielen jungen Spieler doch immer wieder positiv in den bisherigen Trainingseinheiten.