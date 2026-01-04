Premiere mit Signalwirkung

Der TSV Hertingshausen setzt einen Meilenstein in seiner Vereinsgeschichte: Ab der Saison 2026/27 geht erstmals eine Damenmannschaft an den Start. Der Schritt markiert nicht nur sportlich, sondern auch strukturell eine neue Entwicklungsstufe – und wird im Verein als konsequente Fortsetzung der erfolgreichen Nachwuchsarbeit verstanden.

Die Verantwortung für den Aufbau des Teams übernehmen Martin Lilienthal und Patrick Hyner, die mit klaren Vorstellungen und spürbarer Aufbruchsstimmung an die Aufgabe herangehen. Der künftige Kader setzt sich aus mehreren Spielerinnen zusammen, darunter auch Akteurinnen, die vom KSV Hessen Kassel nach Hertingshausen wechseln und dem Projekt von Beginn an sportliche Substanz verleihen.

Trainiert und gespielt wird überwiegend im Sportpark Hertingshausen, wo die Mannschaft fest in das Vereinsleben eingebunden werden soll. Der Vorstand verbindet mit der Neugründung große Erwartungen – und die Überzeugung, dass der Frauenfußball den TSV Hertingshausen langfristig bereichern und prägen wird.