Premiere mit FinalFour in Grünmettstetten Die Ü32-Bezirksmeisterschaft im Bezirk Nordschwarzwald findet am Freitag, 24. Juli, statt. von pm · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Fußballbezirk

Der Bezirk Nordschwarzwald des Württembergischen Fußballverbandes schlägt bei der Ü32-Bezirksmeisterschaft einen neuen Weg ein. Erstmals wird der Bezirksmeister nicht in einem klassischen Endspiel, sondern im Rahmen eines FinalFour-Turniers ermittelt. Austragungsort der Premiere ist am Freitag, 24. Juli 2026, das Sportgelände des FC Grünmettstetten.



Mit dem neuen Format soll der Ü32-Wettbewerb deutlich aufgewertet werden. An einem Abend erleben Zuschauer vier hochklassige Spiele, spannende Entscheidungen und die Krönung des neuen Bezirksmeisters – ein besonderes Fußballerlebnis für Spieler, Vereine und Fans.

Für das FinalFour haben sich vier Mannschaften qualifiziert, die sich zuvor in drei Vorrundengruppen durchsetzen konnten. Aus Gruppe A zogen die SGM Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen als Gruppensieger sowie die TSF Dornhan als bester Gruppenzweiter in das Endturnier ein. Den Gruppensieg in Gruppe B sicherte sich der SV Baisingen, während die SGM Talheim die Gruppe C erfolgreich abschloss. Der Turnierabend beginnt um 18:00 Uhr mit dem ersten Halbfinale zwischen der SGM Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen und der SGM Talheim. Um 19:00 Uhr folgt das zweite Halbfinale, in dem der SV Baisingen auf die TSF Dornhan trifft. Die beiden Verlierer der Halbfinals spielen um 20:00 Uhr im Elfmeterschießen den dritten Platz aus. Das große Finale der Ü32-Bezirksmeisterschaft steigt um 20:30 Uhr zwischen den beiden siegreichen Mannschaften der Halbfinals. Die Spielzeit beträgt jeweils zweimal 20 Minuten.