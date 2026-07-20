Premiere mit FinalFour in Grünmettstetten

Der Bezirk Nordschwarzwald des Württembergischen Fußballverbandes schlägt bei der Ü32-Bezirksmeisterschaft einen neuen Weg ein. Erstmals wird der Bezirksmeister nicht in einem klassischen Endspiel, sondern im Rahmen eines FinalFour-Turniers ermittelt. Austragungsort der Premiere ist am Freitag, 24. Juli 2026, das Sportgelände des FC Grünmettstetten.
Mit dem neuen Format soll der Ü32-Wettbewerb deutlich aufgewertet werden. An einem Abend erleben Zuschauer vier hochklassige Spiele, spannende Entscheidungen und die Krönung des neuen Bezirksmeisters – ein besonderes Fußballerlebnis für Spieler, Vereine und Fans.
Für das FinalFour haben sich vier Mannschaften qualifiziert, die sich zuvor in drei Vorrundengruppen durchsetzen konnten. Aus Gruppe A zogen die SGM Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen als Gruppensieger sowie die TSF Dornhan als bester Gruppenzweiter in das Endturnier ein. Den Gruppensieg in Gruppe B sicherte sich der SV Baisingen, während die SGM Talheim die Gruppe C erfolgreich abschloss.
Der Turnierabend beginnt um 18:00 Uhr mit dem ersten Halbfinale zwischen der SGM Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen und der SGM Talheim. Um 19:00 Uhr folgt das zweite Halbfinale, in dem der SV Baisingen auf die TSF Dornhan trifft. Die beiden Verlierer der Halbfinals spielen um 20:00 Uhr im Elfmeterschießen den dritten Platz aus. Das große Finale der Ü32-Bezirksmeisterschaft steigt um 20:30 Uhr zwischen den beiden siegreichen Mannschaften der Halbfinals. Die Spielzeit beträgt jeweils zweimal 20 Minuten.
Das FinalFour bildet gleichzeitig den Auftakt einer umfassenden Weiterentwicklung des Ü32-Spielbetriebs im Bezirk Nordschwarzwald. Bereits zur kommenden Saison wird der Wettbewerb erneut angepasst und künftig über das DFBnet angelegt und organisiert.
Staffelleiter Matthias Pakai sieht in der Neuausrichtung einen wichtigen Schritt zur Stärkung des Seniorenfußballs: „Mit dem FinalFour möchten wir den Ü32-Wettbewerb attraktiver gestalten und den teilnehmenden Mannschaften eine würdige Bühne bieten. Gleichzeitig hoffen wir, weitere Vereine für den Seniorenfußball begeistern zu können. Wir freuen uns über jedes neue Team, das künftig den Weg in unseren Wettbewerb findet.“
In den vergangenen Tagen wurden die Vereine ausführlich über das neue Wettbewerbsformat informiert. Gleichzeitig startet der Bezirk eine Werbeoffensive, um weitere Mannschaften für eine Teilnahme an der Ü32-Meisterschaft zu gewinnen.
Das FinalFour in Grünmettstetten verspricht einen stimmungsvollen Fußballabend mit vier ambitionierten Mannschaften, kurzen Entscheidungswegen und echtem Turniercharakter. Der FC Grünmettstetten bietet als Ausrichter den passenden Rahmen und freut sich auf zahlreiche Zuschauer.
Unter dem Motto „Ü32. Gemeinsam. Leidenschaft.“ setzt der Bezirk Nordschwarzwald damit ein starkes Zeichen für den Seniorenfußball und eröffnet eine neue Ära der Ü32-Bezirksmeisterschaft.