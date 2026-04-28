Premiere mit besonderer Konstellation

Für den SSC Hagen Ahrensburg steht am Mittwochabend ein besonderes Nachholspiel an: Beim SC Rönnau kommt es erstmals in dieser Saison zum direkten Aufeinandertreffen, nachdem die ursprüngliche Partie aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt werden musste. Kurios dabei: Bereits am letzten Spieltag Mitte Mai treffen beide Teams erneut aufeinander – dann im Rückspiel.
Die Ausgangslage verspricht ein enges Duell. Während Hagen mit 39 Punkten auf Rang fünf liegt und Anschluss an die oberen Plätze hält, kämpft Rönnau mit 28 Zählern auf Rang 14 um wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel. Beide Teams kommen zudem aus eher ereignisarmen Spielen: Hagen spielte zuletzt 0:0 bei SV Türkspor Bad Oldesloe, Rönnau trennte sich 1:1 vom Ratzeburger SV.
Trainer Aydin Taneli richtet den Fokus vor allem auf die Offensive, ohne dabei die grundsätzliche Spielanlage infrage zu stellen: „In der vergangenen Woche habe ich bereits angesprochen, dass wir unsere Torchancen konsequenter nutzen müssen. Mit unserem Offensivspiel, den Abläufen nach vorne und der Art, wie wir den Ball zirkulieren lassen, bin ich grundsätzlich zufrieden.“
Der entscheidende Punkt liege aktuell im Abschluss: „Uns fehlt aktuell jedoch der letzte Schritt im Abschluss.“ Gleichzeitig hebt er die Stabilität seiner Mannschaft hervor: „Positiv ist, dass uns das zuletzt nicht bestraft hat, weil wir defensiv sehr stabil standen.“
Für die Partie in Rönnau formuliert Taneli eine klare Erwartung an den Spielverlauf: „Ich erwarte ein kampfbetontes Spiel, in dem kein Meter verschenkt wird.“ Entsprechend fordert er von seiner Mannschaft die richtige Haltung: „Darauf müssen wir vorbereitet sein, den Kampf annehmen und unserem System treu bleiben.“
Auch die grundsätzliche Zielsetzung bleibt eindeutig: „Unser Ziel bleibt, im letzten Drittel klarer und zielstrebiger zu agieren und unsere Möglichkeiten besser zu Ende zu spielen. Gleichzeitig wollen wir weiterhin kompakt stehen.“