Premiere mit besonderer Konstellation SSC Hagen Ahrensburg gastiert beim SC Rönnau – Taneli fordert mehr Konsequenz im Abschluss von ck · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harald Klipp

Für den SSC Hagen Ahrensburg steht am Mittwochabend ein besonderes Nachholspiel an: Beim SC Rönnau kommt es erstmals in dieser Saison zum direkten Aufeinandertreffen, nachdem die ursprüngliche Partie aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt werden musste. Kurios dabei: Bereits am letzten Spieltag Mitte Mai treffen beide Teams erneut aufeinander – dann im Rückspiel.

Die Ausgangslage verspricht ein enges Duell. Während Hagen mit 39 Punkten auf Rang fünf liegt und Anschluss an die oberen Plätze hält, kämpft Rönnau mit 28 Zählern auf Rang 14 um wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel. Beide Teams kommen zudem aus eher ereignisarmen Spielen: Hagen spielte zuletzt 0:0 bei SV Türkspor Bad Oldesloe, Rönnau trennte sich 1:1 vom Ratzeburger SV. „Konsequenter zu Ende spielen“ Trainer Aydin Taneli richtet den Fokus vor allem auf die Offensive, ohne dabei die grundsätzliche Spielanlage infrage zu stellen: „In der vergangenen Woche habe ich bereits angesprochen, dass wir unsere Torchancen konsequenter nutzen müssen. Mit unserem Offensivspiel, den Abläufen nach vorne und der Art, wie wir den Ball zirkulieren lassen, bin ich grundsätzlich zufrieden.“

Morgen, 19:30 Uhr SC Rönnau SC Rönnau SSC Hagen Ahrensburg Hagen Aburg 19:30 PUSH