Premiere mit Bedeutung unter dem Hallendach von Meßstetten

Ein historischer Schritt für den Fußballbezirk Schwarzwald-Zollern: Am Samstag, 17. Januar 2026, wird in der Heuberghalle in Meßstetten erstmals eine Bezirks-Hallenmeisterschaft der Aktiven ausgetragen. Acht Mannschaften, ein offizieller Titel des württembergischen Fußballverbandes, ein Wanderpokal und Preisgeld sorgen für sportliche Brisanz und eine besondere Atmosphäre.

Ein Novum für den Bezirk Zum ersten Mal wird im Fußballbezirk Schwarzwald-Zollern eine Bezirks-Hallenmeisterschaft der Aktiven ausgespielt. Damit erhält der Hallenfußball im Bezirk eine neue sportliche Wertigkeit. Das Turnier ist als offizieller Wettbewerb angesetzt und verleiht dem Sieger nicht nur Prestige, sondern auch einen offiziellen Wimpel des württembergischen Fußballverbandes sowie einen Wanderpokal. Allein diese Tatsache hebt die Veranstaltung deutlich von klassischen Einladungsturnieren ab.

Klare Regeln, klarer Wettbewerb Gespielt wird nach den offiziellen Hallenfußballregeln des Württembergischen Fußballverbandes. Die Spielzeit beträgt jeweils 14 Minuten, was ein hohes Tempo und kaum Pausen zulässt. Jeder Fehler kann entscheidend sein, jede Aktion das Turnier prägen. Die Struktur ist klar gegliedert: Vorrunde, Zwischenrunde, Platzierungsspiele, Halbfinale und Finale.

Der Austragungsort als Zentrum des Geschehens Austragungsort ist die Heuberghalle in Meßstetten in der Wildensteinstraße. Ab 13 Uhr wird die Halle zum Treffpunkt für Spieler, Verantwortliche und Zuschauer. Der FV Meßstetten fungiert als Gastgeber und hat gemeinsam mit seinen Partnern die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, um dieses neue Kapitel im Bezirk zu ermöglichen. Neben dem sportlichen Geschehen ist auch ein Rahmenprogramm vorgesehen, unter anderem mit Barbetrieb.

Acht Teams, zwei Gruppen

Acht Mannschaften kämpfen um den ersten Bezirks-Hallenmeistertitel. In der Gruppe A treten der SV Seitingen-Oberflacht, der SV Kolbingen, der TSV Laufen/Eyach sowie die SG FV Meßstetten/SV Tieringen an. Die Gruppe B setzt sich aus der Spvgg 06 Trossingen, der SG SV Zimmern/SV Horgen II, der SGM SV Schwenningen/TSV Stetten/Frohnstetten II sowie der SGM Durchhausen/Gunningen II zusammen. Jede Mannschaft bestreitet drei Gruppenspiele.

Der Auftakt mit dem Gastgeber

Eröffnet wird das Turnier um 13 Uhr mit der Begegnung zwischen der SG FV Meßstetten/SV Tieringen und dem SV Kolbingen. Damit steht der Gastgeber direkt zum Start im Mittelpunkt. In der Folge wechseln sich die Partien im Viertelstundenrhythmus ab, sodass sich von Beginn an ein dichter Turnierverlauf entwickelt.

Spannung bis in die Zwischenrunde

Nach Abschluss der Gruppenphase qualifizieren sich die jeweils Erstplatzierten direkt für das Halbfinale. Die Zweiten und Dritten der Gruppen bestreiten zuvor eine Zwischenrunde, um die verbleibenden Halbfinalplätze zu ermitteln. Auch für die übrigen Teams geht es weiter, denn Platzierungsspiele sorgen dafür, dass jede Mannschaft bis zum Ende im Einsatz bleibt.

Preisgeld als zusätzlicher Anreiz

Neben sportlicher Ehre und Titel gibt es auch finanzielle Anreize. Der Turniersieger erhält ein Preisgeld von 300 Euro, der Zweitplatzierte 200 Euro und der Drittplatzierte 100 Euro. Darüber hinaus werden weitere Sachpreise an die teilnehmenden Mannschaften vergeben. Diese Kombination aus sportlicher Anerkennung und greifbaren Prämien unterstreicht den offiziellen Charakter der Veranstaltung.

Der Weg zum Titel

Ab dem späten Nachmittag spitzt sich der Wettbewerb zu. Die Halbfinalspiele entscheiden über Einzug ins Endspiel und das Spiel um Platz drei. Jedes Spiel ist dabei auf 14 Minuten begrenzt, was die Bedeutung eines konzentrierten Starts und einer stabilen Defensive zusätzlich erhöht. Fehler lassen sich kaum korrigieren, Wendepunkte entstehen oft in Sekunden.

Das Finale als Höhepunkt

Das Endspiel ist für 18 Uhr angesetzt. Dann wird sich entscheiden, welche Mannschaft sich erstmals Bezirks-Hallenmeister Schwarzwald-Zollern nennen darf. Der Sieger nimmt nicht nur den Wanderpokal entgegen, sondern schreibt auch ein Stück Bezirksgeschichte. Unabhängig vom Ausgang steht schon jetzt fest: Diese Premiere setzt ein starkes Zeichen für den Hallenfußball und könnte den Grundstein für eine neue Tradition im Bezirk legen.