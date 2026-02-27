Premiere in Wenden? TSV Schwicheldt peilt erste Punkte an

– Foto: Timo Babic

Der TSV Schwicheldt startet am Sonnabend (15:30 Uhr) mit einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe in die Rückrunde der Bezirksliga Braunschweig 2. Beim FC Wenden will die Mannschaft von Trainer Benjamin Weiß etwas holen – etwas, das ihr dort bislang noch nie gelungen ist.

„Wir wollen auf jeden Fall was mitnehmen, das ist uns bisher noch nie gelungen“, sagt Weiß vor dem Gastspiel. „Wir fahren da nicht als Punktelieferant hin.“ Die Partie besitzt für beide Mannschaften früh im Jahr eine hohe Bedeutung: Wenden steht mit 18 Punkten auf Rang acht, Schwicheldt folgt mit 14 Zählern auf Platz 14 – allerdings bei weniger absolvierten Spielen.

Die Vorbereitung verlief nicht ohne Hindernisse. „Die Rückrundenvorbereitung war schwerer als sonst, die Kunstrasenplätze waren gesperrt, wir konnten nirgendwohin ausweichen“, berichtet Weiß. Abhilfe schaffte ein dreitägiges Trainingslager im Emsland, in dem intensiv gearbeitet wurde. Zwei Testspiele absolvierte der TSV ebenfalls erfolgreich. „Die konnten wir beide positiv bestreiten“, so der Coach.