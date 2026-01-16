Premiere in Lübbenau: Der Petzold-Cup feiert seine Feuertaufe

Ein neues Kapitel im regionalen Hallenfußball wird aufgeschlagen. Am Sonntag, 18. Januar 2026, richtet die TSG Lübbenau erstmals den Petzold-Cup aus. In der Blau-Gelb Arena treffen ab 14 Uhr zehn Mannschaften aus Brandenburg, Sachsen und Polen aufeinander. Der Modus verspricht Unberechenbarkeit, die Teilnehmerliste Vielfalt – und die Premiere trägt schon vor dem ersten Anstoß eine besondere Spannung in sich.

Ein neues Turnier mit klarer Handschrift

Der 1. Petzold-Cup der TSG Lübbenau markiert den Einstieg des Vereins in die Reihe der etablierten Hallenwettbewerbe. Gespielt wird in der Blau-Gelb Arena in Lübbenau, die für einen kompakten, intensiven Hallenrahmen steht. Das Turnier ist bewusst als Einladungsevent konzipiert und bringt Mannschaften aus verschiedenen Regionen zusammen. Damit setzt die TSG Lübbenau ein sportliches Ausrufezeichen gleich bei der ersten Auflage.

Der Termin steht, die Spannung steigt

Der Turniertag ist klar terminiert: Sonntag, 18. Januar 2026, Turnierbeginn ist um 14 Uhr. Anders als bei vielen etablierten Hallenturnieren bleibt ein zentrales Element bis zuletzt offen. Die Gruppeneinteilung wird erst am Turniertag kurz vor Beginn ausgelost. Diese späte Auslosung erhöht den Reiz des Wettbewerbs, denn Vorbereitung und taktische Feinjustierung müssen flexibel bleiben.

Zehn Mannschaften, breite Vielfalt

Das Teilnehmerfeld umfasst zehn Teams. Gastgeber TSG Lübbenau tritt mit zwei Mannschaften an: der TSG Lübbenau I sowie der SpG TSG Lübbenau II/Wudritz Ragow. Hinzu kommen der Kolkwitzer SV 1896, die SpG Kahren/Laubsdorf, die SpG Schlepzig/Lübben, die SpVgg Raddusch 1924 sowie die SpG Dissenchen/Haasow. Ergänzt wird das Feld durch internationale Teilnehmer mit Zjednoczeni Brody, Promien Zary und Delta Sieniawa Żarska.

Internationale Note in der Halle

Mit drei Mannschaften aus Polen erhält der Petzold-Cup bereits bei seiner Premiere eine internationale Komponente. Zjednoczeni Brody, Promien Zary und Delta Sieniawa Żarska bringen andere Spielkulturen und zusätzliche Spannung in die Blau-Gelb Arena. Gerade im Hallenfußball treffen unterschiedliche Tempi, technische Ansätze und körperliche Präsenz besonders unmittelbar aufeinander.

Der Modus: erst Gruppen, dann K.o.

Gespielt wird zunächst in zwei Gruppen. Nach Abschluss der Gruppenphase geht es in die K.-o.-Runde weiter. Konkrete Paarungen ergeben sich erst nach der Auslosung und den Gruppenspielen. Damit bleibt der Turnierverlauf offen bis in die entscheidenden Phasen hinein. Jede Mannschaft muss von Beginn an Punkte sammeln, um den Weg in die Endrunde zu sichern.

Ein Turnier zwischen Regionalität und Offenheit

Der Petzold-Cup verbindet regionale Vereine mit überregionalen und internationalen Gästen. Diese Mischung verleiht dem Turnier seine besondere Identität. Für die Zuschauer bedeutet das Abwechslung, für die Mannschaften neue Vergleichsmöglichkeiten. Gerade bei einer ersten Auflage entsteht so ein Wettbewerb, der nicht von Tradition, sondern von Neugier und sportlichem Ehrgeiz getragen wird.