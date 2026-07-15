Premiere in Klarenthal: Erste Sportwoche des 1.SC hat begonnen

Die Sportwoche steht auch im Zeichen der Unterstützung durch die drei Asaj-Brüder, die bereits im Jugendbereich für Klarenthal gespielt haben, erzählt der neue Abteilungsleiter Lorenzo Velardita im Gespräch. Mit ihrer Firma für Bau- und Sanierungsservice ermöglichen sie die Umsetzung der Sportwoche. Velardita beschreibt das Verhältnis folgendermaßen: "Die Jungs sind Klarenthaler durch und durch. Sie sind hier geboren und aufgewachsen und stehen dem Verein sehr nahe. Dadurch unterstützen sie uns auch bei unserer ersten Sportwoche."

Die Teams der Sportwoche kommen aus verscheidenen Ligen des Wiesbadener Kreises. Mit der Vertretung des Türkischen SV Wiesbaden als Kreisoberligist bis hin zur Kreisliga C mit Klarenthals Zweitbesetzung sind beim ASAJ-Cup mehrere Spielklassen vertreten. Gespielt wird klassisch im Turniersystem mit zwei Gruppen, zwei Halbfinalspielen, einem Spiel um Platz drei und einem Finale. "Als weiteres Highlight bieten wir am Sonntag nach dem Spiel um Platz drei und vor dem Finale ein Spiel unserer Frauenmannschaft an." erklärt Velardita. Die Frauenmannschaft des 1.SC Klarenthal trifft dabei auf ein Team aus der Region und blickt bereits in Richtung Start ihrer zweiten Saison.

Im Anschluss zum Finale findet eine Siegerehrung mit Fans, Vereinen, Sponsoren und Schiedsrichtern statt. Dabei werden die ersten drei Plätze mit Pokalen ausgezeichnet. Der Siegerpokal soll als Wanderpokal vergeben werden, erklärt Abteilungsleiter Lorenzo Velardita. Geplant ist zudem, dass es auch in Zukunft weitere Sportwoche in Klarenthal geben wird.

Nach der Siegerehrung bietet der Verein die Möglichkeit, auf dem Gelände des 1.SC Klarenthal das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft gemeinsam im Public Viewing zu verfolgen. Während der ganzen Woche ist für das leibliche Wohl mit kalten Getränken und Spezialitäten vom Grill bestens gesorgt.