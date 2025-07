Premiere in Kirchheim: 1. BM Bau-Turnier mit 10 Herrenmannschaften

Am Samstag, den 12. Juli 2025, findet das 1. BM Bau-Turnier im Stadion in Kirchheim/Teck ein. Ab 12 Uhr rollt der Ball beim erstmals ausgetragenen Herren-Wettbewerb mit 10 Teams aus der Region. Gespielt wird in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften, die Spielzeit beträgt jeweils 25 Minuten. Der neue Pokalwettbewerb soll sportlich wie organisatorisch Maßstäbe setzen – mit ambitionierten Teilnehmern und einem kompakten Turnierplan.