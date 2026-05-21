Premiere in Bad Marienberg: Erster gemeinsamer Finaltag der Junioren Der Jugendfußball im Rheinland erlebt einen historischen Moment: Erstmals werden alle Endspiele des IKK-Südwest-Junioren-Rheinlandpokals an einem gemeinsamen Finaltag ausgetragen. Am Pfingstmontag, 25. Mai, wird das Schul- und Sportzentrum Bad Marienberg zum Mittelpunkt des Nachwuchsfußballs im Verbandsgebiet – mit vier Endspielen von den D- bis zu den A-Junioren an nur einem Tag. von red · Heute, 14:23 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Sportlich verspricht der Tag hochklassige Begegnungenn. Den Auftakt macht um 11 Uhr das Finale der D-Junioren zwischen den Sportfreunden Eisbachtal und TuS Koblenz. Im Anschluss folgt um 13 Uhr das Endspiel der C-Junioren, dort trifft TuS Koblenz auf den SV Eintracht Trier. Ein weiteres Topspiel wartet um 15 Uhr im Finale der B-Junioren: Erneut stehen sich der SV Eintracht Trier und TuS Koblenz gegenüber – diesmal es ist allerdings die zweite Mannschaft der TuS. Den Höhepunkt bildet schließlich das Finale der A-Junioren um 17.30 Uhr – ebenfalls zwischen SV Eintracht Trier und TuS Koblenz.

„Wir sind stolz, mit diesem zentralen Finaltag eine Plattform geschaffen zu haben, die unsere Juniorenmannschaften in den Mittelpunkt rückt. Während die Pokalendspiele früher an unterschiedlichen Orten als Einzelspiele ausgetragen wurden, schaffen wir heute ein gemeinsames Fußballfest, das die Leistungen unserer Nachwuchsspieler sichtbar macht und dem Jugendfußball die Bühne gibt, die er verdient. Genau diese besondere Atmosphäre macht den Finaltag aus“, sagt Sven Edinger, Vorsitzender des FVR-Verbandsjugendausschusses. „Sportlich dürfen wir uns auf Fußball auf höchstem Niveau freuen: Der SV Eintracht Trier steht mit seinen Mannschaften der A- bis C-Junioren in den Endspielen, die TuS Koblenz hat sogar in allen vier Altersklassen den Finaleinzug geschafft. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld der D-Junioren durch die Sportfreunde Eisbachtal. Das zeigt eindrucksvoll, welche Qualität uns in allen Begegnungen erwartet – Spannung und hochklassiger Jugendfußball sind garantiert.“ Die Spiele im Überblick: