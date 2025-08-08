Premiere im Stadion am Salzgittersee! Lengede zu Gast

Kadertechnisch sieht es bei beiden Teams recht ähnlich aus. "Die Kadersituation ist insgesamt sehr ordentlich. Wir haben unsere Neuzugänge gut integriert und auch aus der Vorbereitung einige wichtige Erkenntnisse mitgenommen. Die Urlauber sind auch alle zurück, somit können wir aus dem vollen schöpfen. Natürlich gibt es kleinere Blessuren und Fragezeichen bei ein paar Spielern, aber Stand jetzt können wir mit einem schlagkräftigen Kader planen." so Bleckenstedt-Coach Gökhan Arikoglu. Auf der anderen Seite wird nur Kapitän Michele Fassa fehlen, der aktuell noch im Urlaub ist.

Sascha Fassa, Co-Trainer der Gäste, weiß um die Stärken vom Gegner: "Bleckenstedt ist ja wie jedes Jahr aufgrund ihrer individuellen Klasse ein Titelfavorit. Wir müssen alles in die Waagschale werfen und viele Sachen richtig machen, um dann auch das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Im besten Fall sind es natürlich drei Punkte, aber ein Unentschieden zu holen, wäre auch schon okay. Aber auch dafür muss natürlich auch alles passen. Wir brauchen einen richtig guten Tag, müssen wenige Fehler machen. Die Chancen, die wir bekommen, müssen wir dann konsequent nutzen und gucken, dass wir bestmöglich kein Gegentor kassieren. Wobei das bei der Qualität von Blickenstedt schon enorm schwer ist. Aber jedes Spiel fängt bei 0-0 an. Vielleicht hat Bleckenstedt ja auch keinen guten Tag. Schauen wir mal."

Auf der anderen Seite fand Arikoglu ebenfalls positive Worte für den Gegner: "Wir treffen direkt zum Auftakt auf einen sehr ambitionierten Gegner, der lange Jahre Landesliga Erfahrung mitbringt. Entscheidend wird sein, dass wir mutig auftreten, kompakt verteidigen und in den entscheidenden Momenten effizient vor dem Tor sind. Mentalität, Laufbereitschaft und die richtige Balance zwischen Geduld und Zielstrebigkeit werden eine große Rolle spielen."

Drei der vergangenen vier direkten Duelle gingen an Bleckenstedt und so soll es laut dem Coach der Blau-Gelben auch weiter gehen: "Wir wollen mit einem positiven Ergebnis in die Saison starten. Jeder im Team weiß, wie wichtig ein guter Auftakt ist – auch für das Selbstvertrauen und die Stimmung. Wir wollen zu Hause zeigen, dass mit uns zu rechnen ist." Doch auch auf der Gegenseite sieht Fassa sein Team nicht chancenlos und will Punkte einfahren: "Das ist das erste Spiel der Saison. Wir wollen natürlich gut reinkommen in die Saison und sehen, dass wir da auch ein positives Ergebnis für uns erzielen. Wir sind gespannt und freuen uns auf das Spiel. Es geht endlich los. Schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt."

Gökhan Arikoglu freut sich, dass dieses besondere Spiel auf neuem Rasen als Auftakt der Landesliga fungiert: "Es wird das erste Landesliga-Pflichtspiel am Stadion am Salzgittersee – und das ist auch ein besonderer Moment für uns als Verein. Wir hoffen auf viele Zuschauer und eine tolle Atmosphäre. Das ist auch eine schöne Bühne für unsere Jungs, ihr Potenzial zu zeigen."

Anpfiff ist um 19.00 Uhr!