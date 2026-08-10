Premiere im Kreis Hagen: Der Reservepokal geht an den Start

– Foto: David Zimmer

Im Kreis 13 Hagen des Fußball und Leichtathletik Verbandes Westfalen steht eine besondere Premiere bevor. Mit dem Reservepokal geht erstmals ein eigener Pokalwettbewerb für Reservemannschaften an den Start.

Das Interesse an der ersten Auflage ist bereits vorhanden. Zahlreiche Mannschaften haben sich für den neuen Wettbewerb angemeldet. Nun steht auch der Spielplan für die erste Runde fest und die teilnehmenden Teams dürfen sich auf ihre ersten Pokalduelle freuen.

Die erste Edition des Wettbewerbs ist zunächst als Pilotprojekt geplant. Dabei soll geschaut werden, wie sich der neue Wettbewerb im Kreis etabliert und ob der Reservepokal auch in Zukunft weitergeführt werden kann. Die Idee dahinter bietet den Reservemannschaften eine zusätzliche Möglichkeit, sich in einem Pokalwettbewerb miteinander zu messen und neben dem normalen Ligabetrieb für spannende Spiele zu sorgen.

In der ersten Runde des Krombacher Reservepokals kommt es zu insgesamt zwölf Begegnungen. Dabei treffen die Reservemannschaften in folgenden Duellen aufeinander:

• SC Zurstraße 70 II gegen Spielvereinigung Schwarz Weiß Breckerfeld II

• FC Bosna Hagen II gegen TSV Dahl II

• FC Wetter 10/30 II gegen SC Wengern II

• Rot Weiß Ennepetal Rüggeberg II gegen SC Concordia Hagen II

• TuS Esborn II gegen SV Hohenlimburg II

• FC Polonia Hagen II gegen SSV Hagen Fußball e.V. II

• Spielvereinigung Linderhausen II gegen TSG Herdecke II

• Blau Weiß Voerde II gegen FC Hellas Makedonikos II

• Hiddinghauser FV II gegen TuS Hasslinghausen II

• FC Herdecke Ende II gegen SV Ararat Gevelsberg II

• VfB Schwelm II gegen Hasper SV II

Damit ist die erste Runde angerichtet. Die jeweiligen Begegnungen werden nun entsprechend vorbereitet, ehe am 30. September 2026 erstmals im neuen Wettbewerb der Ball rollt.

Pokal statt Ligaalltag

Für die teilnehmenden Mannschaften bietet der Reservepokal eine willkommene Abwechslung zum normalen Spielbetrieb. Die Teams können zusätzliche Spielpraxis sammeln, gemeinsam um den Einzug in die nächste Runde kämpfen und dabei neue Erfahrungen sammeln.

Gespielt wird dabei nach den bekannten Regeln und mit dem gewohnten Spielfluss. Am Ende entscheidet auf dem Platz, welche Mannschaft den nächsten Schritt im Wettbewerb macht.

Gerade der Pokal lebt dabei von seinen eigenen Geschichten. Enge Spiele, spannende Schlussphasen und möglicherweise die eine oder andere Überraschung gehören zum besonderen Charakter eines Pokalwettbewerbs. Auch für die Reservemannschaften im Kreis Hagen bietet sich somit eine neue Plattform, um sich sportlich zu messen und ihre Leistungen unter Beweis zu stellen.

Ein neues Kapitel im Kreis Hagen

Mit der ersten Edition des Krombacher Reservepokals wird im Kreis 13 Hagen ein neues Kapitel aufgeschlagen. Zunächst soll der Wettbewerb als Pilotprojekt Erfahrungen sammeln und zeigen, wie gut das Format von den Mannschaften angenommen wird.

Sollte sich der Reservepokal entsprechend etablieren, könnte daraus in den kommenden Jahren ein fester Bestandteil des Spielbetriebs im Kreis Hagen werden.

Der Startschuss fällt am 30. September 2026. Dann stehen die ersten Pokalduelle an und die erste Edition des Krombacher Reservepokals beginnt.