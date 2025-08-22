Premiere im Erzgebirge

Am Sonntag wartet auf den TSV Havelse ein besonderes Kapitel: Erstmals in der Vereinsgeschichte tritt der Klub im Erzgebirge an und gastiert beim FC Erzgebirge Aue. Nach dem spielfreien Pokalwochenende bietet der 3. Spieltag der 3. Liga die Gelegenheit, einen gelungenen Saisonstart mit dem ersten Sieg zu veredeln.

Die Vorzeichen sind klar: Beide Mannschaften starteten verhalten in die neue Spielzeit. Havelse sammelte bislang zwei Punkte aus den Spielen gegen Hoffenheim II und Rot-Weiss Essen, während Aue nach einem torlosen Remis gegen Hansa Rostock und einer knappen Niederlage in Ulm noch ohne dreifachen Punktgewinn dasteht. Das jüngste 0:2 im Test gegen Regionalligist Chemie Leipzig dürfte zusätzlich für Gesprächsstoff im Umfeld der Sachsen gesorgt haben.

Für den TSV bietet die Partie damit eine echte Chance. Defensiv zeigte sich das Team von Trainer Samir Ferchichi in den ersten beiden Partien stabil, offensiv fehlte jedoch bisweilen die letzte Konsequenz. Spieler wie Marko Ilic oder Lorenzo Paldino haben bereits angedeutet, dass sie auch in der 3. Liga Akzente setzen können – nun gilt es, dies über 90 Minuten konstant auf den Platz zu bringen. Verteidiger Dominic Minz unterstrich die Zuversicht im Kader: Die Mannschaft wolle den positiven Start nutzen, um endlich den ersten Dreier einzufahren.

Auf Seiten der Gastgeber ist es vor allem die defensive Anfälligkeit, die zuletzt Sorgen bereitete. Unter dem neuen Trainer Jens Härtel muss sich die Balance zwischen Kompaktheit und Offensivdrang erst noch finden. Vor heimischem Publikum und mit der Wucht des Erzgebirgsstadions im Rücken wird Aue jedoch alles daransetzen, die eigene Bilanz schnell zu korrigieren.