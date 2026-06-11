Premiere: Gemeinderivalen Seugast und Freihung bilden SG

Was im Nachwuchsbereich bereits seit Jahren erfolgreich gelebt und praktiziert wird, soll nun auch bei den Erwachsenen klappen. Die beiden Fußballvereine der Marktgemeinde Freihung, der FC Freihung und die DJK Seugast, starten zum ersten Mal in der Geschichte mit ihren Herrenteams gemeinsam in die neue Saison 2026/2027. Nach einer ersten Anfrage Anfang des Jahres, zahlreichen daraufhin folgenden Gesprächen und dem Ausloten aller für die beteiligten Vereine relevanten Punkte, unterzeichneten die beiden Vorsitzenden Alfred Negel (FC) und Thomas Macke (DJK) in der vergangenen Woche den Vertrag zur Gründung der neuen „Spielgemeinschaft (SG) Freihung/Seugast“.
Ab sofort werden also die Teams im Herrenbereich gemeinsam unter einem Namen trainieren und ihre Partien bestreiten. Vorrangiges Ziel der Spielgemeinschaft ist es, die fußballerische Qualität und regionale Verbundenheit dauerhaft zu stärken, sowie die sportliche Perspektive zu sichern. So ziehen ab sofort beide Fußballclubs der Marktgemeinde an einem Strang, um eine schlagkräftige Truppe zu bilden, die Weiterentwicklung voranzutreiben und vor allem den Spielbetrieb im Herrenbereich nachhaltig zu sichern.
Gerade der Blick in die Zukunft mit einer schwindenden Anzahl an Kindern und Jugendlichen im Fußballnachwuchs bewegte die Verantwortlichen dazu, sich mit der schon in der Vergangenheit bereits mehrfach diskutierten Option zu beschäftigen. Über viele Gespräche hinweg – die stets fair und auf Augenhöhe stattfanden – wurden Inhalte und Rahmenbedingungen des Zusammenschlusses sorgfältig ausgearbeitet. Transparenz, Fairplay und eine klare Ausrichtung standen dabei im Vordergrund. Vor allem soll die SG dafür stehen, Fußballer aus der Marktgemeinde zu binden, um mit diesen den bestmöglichen sportlichen Erfolg zu erzielen und die Präsenz auf der Fußballlandkarte auf lange Sicht zu gewährleisten.
DJK-Vorsitzender Thomas Macke erklärt gegenüber FuPa, dass diese in der Vergangenheit schon mehrfach überlegte Spielgemeinschaft zum Jahreswechsel 2025 auf 26 eigentlich noch kein aktuelles Thema war. „Eigentlich war geplant, mit Schlicht noch eine weitere Saison eine SG zu bilden, weil uns Schlicht im Dezember noch für ein weiteres Jahr zugesagt hatte. Dann kam der Anruf im Februar oder März, dass sie mit Vilseck zusammengehen wollen. Wir haben dann überlegt, was wir tun wollen. Ich habe dann Freihung angerufen, es kam zu mehreren Gesprächen – es hörte sich alles sehr gut an – ehe wir uns entschlossen, gemeinsam eine erste und zweite Mannschaft auf die Beine zu stellen. Nun gehen wir optimistisch in die neue Saison.“