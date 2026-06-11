Premiere: Gemeinderivalen Seugast und Freihung bilden SG Noch nie in der Geschichte haben die Spieler beider Vereine ein gemeinsames Trikot getragen – nun jagen sie unter einem Namen in Kreisklasse und B-Klasse dem runden Leder hinterher von Werner Schaupert · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser

Die Vereinschefs Alfred Negel (FCF, links) und Thomas Macke (DJK) bei der Unterzeichnung des Vertrags zur Gründung der noch nie dagewesenen SG. – Foto: Kevin Jackson, FC Freihung

Was im Nachwuchsbereich bereits seit Jahren erfolgreich gelebt und praktiziert wird, soll nun auch bei den Erwachsenen klappen. Die beiden Fußballvereine der Marktgemeinde Freihung, der FC Freihung und die DJK Seugast, starten zum ersten Mal in der Geschichte mit ihren Herrenteams gemeinsam in die neue Saison 2026/2027. Nach einer ersten Anfrage Anfang des Jahres, zahlreichen daraufhin folgenden Gesprächen und dem Ausloten aller für die beteiligten Vereine relevanten Punkte, unterzeichneten die beiden Vorsitzenden Alfred Negel (FC) und Thomas Macke (DJK) in der vergangenen Woche den Vertrag zur Gründung der neuen „Spielgemeinschaft (SG) Freihung/Seugast“.

Ab sofort werden also die Teams im Herrenbereich gemeinsam unter einem Namen trainieren und ihre Partien bestreiten. Vorrangiges Ziel der Spielgemeinschaft ist es, die fußballerische Qualität und regionale Verbundenheit dauerhaft zu stärken, sowie die sportliche Perspektive zu sichern. So ziehen ab sofort beide Fußballclubs der Marktgemeinde an einem Strang, um eine schlagkräftige Truppe zu bilden, die Weiterentwicklung voranzutreiben und vor allem den Spielbetrieb im Herrenbereich nachhaltig zu sichern.



Gerade der Blick in die Zukunft mit einer schwindenden Anzahl an Kindern und Jugendlichen im Fußballnachwuchs bewegte die Verantwortlichen dazu, sich mit der schon in der Vergangenheit bereits mehrfach diskutierten Option zu beschäftigen. Über viele Gespräche hinweg – die stets fair und auf Augenhöhe stattfanden – wurden Inhalte und Rahmenbedingungen des Zusammenschlusses sorgfältig ausgearbeitet. Transparenz, Fairplay und eine klare Ausrichtung standen dabei im Vordergrund. Vor allem soll die SG dafür stehen, Fußballer aus der Marktgemeinde zu binden, um mit diesen den bestmöglichen sportlichen Erfolg zu erzielen und die Präsenz auf der Fußballlandkarte auf lange Sicht zu gewährleisten.





Einhergehend mit der Entscheidung zur Gründung einer SG, wird es nach jahrelanger Abstinenz zudem wieder eine 2. Mannschaft geben, um mehr Spielpraxis, eine breitere Talententwicklung und Wettkampfmöglichkeiten für den gesamten Kader zu schaffen. Die anstehende Saison 2026/27 beginnt mit der Vorbereitung ab Mitte Juni, gefolgt vom regulären Spielbetrieb der „Ersten“ in der Kreisklasse sowie der „Zweiten“ in der B-Klasse. Die bisherigen Übungsleiter Dominik Dontschenko (FC Freihung), Florian Weiß und Timo Nürnberger (beide DJK Seugast) bilden das Trainergespann der SG.



Bis zur Winterpause wird die Kreisklassen-Mannschaft wegen des Spielrechts noch unter dem Namen „(SG) DJK Seugast/FC Freihung“ antreten, bis sie dann auch dort und zukünftig einheitlich unter „(SG) FC Freihung/DJK Seugast“ geführt wird. Die Heimspiele finden jeweils abwechselnd im Zwei-Wochen-Takt sowohl in Freihung als auch in Seugast statt.