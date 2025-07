Premiere für Worbis

So bekommt die Mannschaft von Neu-Trainer Dustin Gillich die Chance, sich auf überregionalem Terrain zu beweisen – und das gleich mit einem Heimspiel: Am Samstag empfängt die Einheit den SC 1918 Großengottern, eine Mannschaft aus der Region, die sich in den vergangenen Jahren in ihrer Liga fest etabliert hat. Für Worbis-Coach Dustin Gillich ist es ein besonderer Auftakt. Der 42-Jährige kehrt nach fünf Jahren Pause zurück an die Seitenlinie der SG Einheit und folgt auf Holger Schatz, der seine erfolgreiche Amtszeit in Worbis beendete. Gillich blickt mit Vorfreude auf das erste Pflichtspiel der Saison: „Wir gehen voller Freude in die Quali-Runde des Thüringenpokals. Ein Heimspiel zum Samstag, Rasenplatz… was kann denn schöner sein?“

Trotz der Underdog-Rolle sieht Gillich die Partie als Chance – auch, um frühzeitig eine Standortbestimmung vorzunehmen: „Wir sind ja als Kreispokalfinalist der letzten Saison auch nur den Umständen entsprechend reingerutscht. Somit ist es ein zusätzliches Spiel, in welchem wir direkt schauen können, wo wir stehen.“