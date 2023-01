– Foto: FuPa Südthüringen

Premiere für Sonneberg - Kreisligist überrascht Im siebten Anlauf hat es nun endlich geklappt. Die Mannschaft aus Sonneberg steht zum ersten Mal ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Die Spielzeugstädter haben beim nunmehr 7. XXL-Cup der Metaller gewonnen. Dabei entschieden die Jungs von Ronny Röhr das Finale vor 420 Zuschauer gegen Überraschungsteam SV 07 Häselrieth für sich.

Nach Nordhausen (zwei Mal), Steinach, Hildburghausen, Geratal und Neustadt/Orla sind die Sonneberger der nunmehr sechste Sieger beim Cup der Metaller in Hildburghausen. Beim XXL-Cup 2023 kamen hinter den Spielzeugstädtern aus Sonneberg die Teams vom Kreisligist SV 07 Häselrieth, Lokalmatador und Landesklassenvertreter Hildburghausen und Thüringenligist FC Saalfeld auf den weiteren Plätzen ein. Diese vier Mannschaften hatten sich für das Halbfinale qualifiziert. Die große Überraschung war dabei der Kreisligist und Qualifikant vom SV 07 Häselrieth. Der Underdog besiegte im stimmungsvollen Halbfinale die Gastgeber und um zwei Klassen höher spielende Eintracht aus Hildburghausen mit 2:0 Toren und zog nach diesem Derby-Sieg ins Finale ein. Dort war allerdings Sonneberg eine Nummer zu groß. >> zum Turnierplan des XXL-Cup Überraschungsteam SV 07 Häselrieth Der FSV Eintracht Hildburghausen setzte sich wieder verlustpunktfrei und ohne Gegentreffer in der Vorrunde durch. Dies gelang schon zum dritten Mal in dieser Hallensaison. Aber dann reichte es erneut nicht zum Finaleinzug. Auch der FC Saalfeld zog nach dem deutlichen Vorrundensieg in der Vorschlussrunde gegen Sonneberg den Kürzeren. Und so standen sich die beiden Gruppenköpfe und souveränen Sieger der Vorrunde im kleinen Finale gegenüber. Den Sprung in das große Finale schafften die Teams aus Sonneberg und Häselrieth.

Einzelauszeichnungen für Sonneberg, Häselrieth & Hildburghausen Bester Torschütze wurde Dominik Attig vom SV 07 Häselrieth. Er setzte sich im notwendigen Stechen gegen Philip Wittmann aus Sonneberg durch. Beide hatten jeweils fünf Treffer auf dem Konto. Als bester Torwart wurde in diesem Jahr - wie übrigens bei der letzten Auflage 2020 auch schon - Julius Geyling vom FSV Eintracht Hildburghausen ausgezeichnet. Neben dem Siegerpokal und dem Wanderpokal ging auch der dritte Einzelpokal an den Gesamtsieger aus Sonneberg. Sie hatten mit dem 22-jährigen Philip Wittmann – der erst in der Winterpause vom VfR Jagdshof aus der 1. Kreisklasse nach Sonneberg in die Landesklasse gewechselt ist - den besten Spieler in ihren Reihen.

V.l.n.r: Dominik Attig (bester Torschütze), Julius Geyling (bester Torwart) und Philip Wittmann (bester Spieler) räumten die Einzeltitel ab. – Foto: FuPa Südthüringen