Premiere für Radojewski mit Ratingen 04/19

Peter Radojewski steht vor seinem 17. Spiel in dieser Saison der Oberliga Niederrhein mit Ratingen 04/19 und doch vor einer Premiere: Die Heimpartie am Freitag (19.30 Uhr) im Stadion gegen ETB Schwarz-Weiß Essen bringt ihm den ersten Gegner, den er bereits in der Hinrunde hatte. Der 56-Jährige war Ende Oktober 2024 als Nachfolger des entlassenen Christian Dorda gekommen und hatte die Ratinger so nach dem zwölften Spieltag und einer 0:1-Niederlage daheim gegen den 1. FC Monheim übernommen.

Als Tabellenvierter ist der ETB in Regionen unterwegs, die 04/19 selber vor der Saison angreifen wollte, doch daraus wurde selbst nach dem Trainerwechsel nichts. Rein statistisch ist dieser verpufft: Dorda musste mit einem Schnitt von 1,42 Punkten pro Spiel nach zwölf Oberliga-Partien auf Rang neun gehen, Radojewski liegt mit einem Schnitt von 1,44 Punkten pro Spiel nach eben 16 Partien auf Rang acht – einen Punkt vor dem Neunten SV Sonsbeck. Nach der 1:3-Niederlage zuletzt nach 1:0-Führung in Monheim sagt der aktuelle Trainer: „Vor dem Monheim-Spiel hatte ich noch gedacht, Rang sechs erreichen zu können, jetzt müssen wir aufpassen, dass uns Sonsbeck nicht überholt.“

Ebenfalls ein nicht mehr haltbares Gedankenspiel: „Vor Monheim hatte ich 15 Punkte aus den verbleibenden sieben Spielen als Ziel, und dass wir hinten sicher stehen und mindestens zwei Tore pro Spiel schießen“, sagt Radojewski. Doch das letzte Mal, dass die beiden letztgenannten Parameter erfüllt wurden, war im Februar, als 04/19 erst 2:0 in Nettetal gewann und danach 1:0 bei den Sportfreunden Baumberg – beides Kellerkinder der Oberliga. Seitdem gab es kein Zu-Null-Spiel mehr und auch keines mit mehr als einem Treffer.

Personeller Aderlass

Nicht hilfreich ist natürlich die personelle Not auf beiden Seiten des Platzes. Auf gleich elf Akteure muss 04/19 am Freitagabend wohl verzichten, namentlich: Clinton Asare, Birol Can Adibelli, Edin Hadzibajramovic, Maximilian Dimitrijevski, Gianluca Silberbach, Erkan Ari, Luca Paura, Dario Ljubic und – ganz frisch – Tim Potzler, der das Training mit Leistenproblemen abbrechen musste, und Daniel Gorden Raul, für den es am Dienstag ebenfalls im Training ganz bitter lief – der Stürmer zog sich einen Achillessehnenriss zu. „Wahrscheinlich werden wir gegen Essen 14 Feldspieler und zwei Torhüter haben“, sagt Radojewski.

Wer mitgezählt hat: Es wurden bislang nur zehn Namen aufgeführt. Nicht verletzt ist Sven Kreyer, er wird aber trotzdem nicht spielen. Grund dafür ist eine Regel, die die in der Bezirksliga noch nicht gerettete Reserve betrifft, die am Sonntag Sparta Bilk empfängt. „Sonntag ist eine Deadline“, erklärt Radojewski. „Wer Sonntag nicht in der zweiten Mannschaft spielt, darf da auch bis zum Ende der Saison nicht mehr eingesetzt werden. Und da wir im Niemandsland sind und unsere zweite Mannschaft noch Punkte gegen den Abstieg benötigt, haben wir da ein Augenmerk drauf.“

Bedeutet einerseits, dass Torwart Luca Fenzl als Back-up für Dennis Raschka und für den am Kopf verletzten Dario Ljubic am Freitag im Oberligaspiel auf der Bank sitzen wird, um für die Reserve am Sonntag spielberechtigt zu sein, und andererseits, dass Kreyer aus demselben Grund nicht gegen ETB auflaufen wird. „Würde er Freitag spielen, dürfte er das aufgrund der Fünf-Tage-Regel am Sonntag nicht. Dann dürfte er aber gar nicht mehr für die Reserve spielen in dieser Saison. Das gilt auch für die A-Jugendlichen, die ich sonst gerne bei uns gesehen hätte“, erläutert Radojewski. Ihm bleibt so nur der Schluss: „Wir sind gegen diesen Monster-Gegner nicht der Favorit im eigenen Stadion.“ In dem ist er immerhin seit seinem Amtsantritt nach 90 Minuten noch ungeschlagen.