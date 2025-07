Premiere für neuen Ausschuss-Chef Peter Hanisch

„Ich werde aber keine große Rede schwingen. Wolfgang und ich haben ja schon oft gemeinschaftlich durch die Tagungen geführt. Und die meisten Vereinsvertreter kennen mich ja bereits“, sagt der Vorruheständler, der als kaufmännischer Angestellter bei einer Firma in Meerbusch tätig war. Hanisch, der am 24. April in Budberg zum neuen Ausschuss-Chef gewählt wurde, wird sicherlich perfekt vorbereitet sein, wenn das für die Klubs verpflichtende Treffen beginnt. Unter anderem wird die erste Hauptrunde des Kreispokals ausgelost. Gespielt werden kann zwischen dem 23. und 25. September. Hanisch: „Die Heimmannschaft kann den Spieltermin festlegen.“ Zuvor treten noch zwölf Teams in einer Qualifikation gegeneinander an. Die Termine: SC Rheinkamp - Viktoria Birten (8. August, 20 Uhr), TV Kaldenhausen - TuS Borth, TuS Baerl - RW Moers, SuS Rayen - MSV Moers, SV Ginderich - SV Haesen-Hochheide, SV Vynen-Marienbaum - FC Rumeln-Kaldenhausen (alle 10. August, 15 Uhr). Pokalverteidiger ist der SV Budberg.

Spannende Themen in Moers

Am 28. Juli möchte Hanisch auch auf die Durchführungsbestimmungen zur Meisterschaft in der Kreisliga C eingehen. Die Teams wurden in vier Gruppen eingeteilt. Da der OSC Rheinhausen III nachgemeldet hat, nehmen 38 Mannschaften teil. Die Entscheidungen fallen in einer Aufstiegsrunde. Zudem gibt’s nach der Hinserie eine Fairplayrunde.

Hanisch gab im Gespräch mit der Redaktion noch bekannt, dass er vorhabe, am Wochenende alle sechs Spielpläne von der A-Liga, B-Liga und den C-Ligen zu veröffentlichen. Die Meisterschaft beginnt in der Kreisliga A am 16. August mit einem vereinsinternen Duell. Die aufgestiegene zweite Mannschaft des SV Schwafheim trifft um 17 Uhr auf die „Erste“ des SVS.