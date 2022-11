Premiere für Kali, Pleite für den VfV: 2:3 bei Atlas! Erneut rätselhafter Spielverlauf - Ab sofort Abstiegskampf pur - Individuelle Fehler!

Was ist los mit der Domstadtelf? Erneut war sie am Samstag - wie so oft in dieser Saison - auf der Siegerstraße. Und abermals hat es nicht gereicht, leider nicht einmal zu einem Punkt. Das überflüssige 2:3 beim Tabellenkeller-Mitbewerber Atlas Delmenshorst schmerzt tief. Zweimal war die Domstadtelf nach zunächst wirklich ansprechender Leistung in Führung gegangen, zweimal wurde dieser Trumpf leichtfertig aus der Hand gegegeben. Am Ende eine Niederlage, die nicht zum ersten Mal Rätsel aufwirft.