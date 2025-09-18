Premiere für Hankofen auf der großen Live-Bühne

Der 9. Spieltag in der Regionalliga Bayern beschert der SpVgg Hankofen-Hailing ein schnelles Wiedersehen mit den Würzburger Kickers. Erst vor zweieinhalb Wochen waren die Unterfranken zu Gast im Maierhofer Bau-Stadion, setzten sich mit 2:0 durch und zogen damit ins Viertelfinale des Bayerischen Totopokals ein. Jetzt wollen die "Dorfbuam" den Spieß umdrehen und den Titelkandidaten ein Bein stellen. Die Partie ist zugleich eine Premiere: Zum ersten Mal wird die SpVgg live im Stream von BR24Sport zu sehen sein. Kommentiert wird die Begegnung von Kult-Reporter Bernd Schmelzer, dessen Stimme vielen von unzähligen ARD-Wintersportübertragungen bestens bekannt sein dürfte. Anstoß ist um 19 Uhr.
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Bis auf die beiden langzeitverletzten David Löffler und Samuel Pex sind alle Mann an Bord. Letzterer kommt um eine Operation herum, muss aber aktuell noch wegen des angerissenen Syndesmosebands eine Schiene tragen. "Die Hoffnung ist aber groß, dass Pexi noch vor der Winterpause wieder ins Geschehen eingreifen kann", so Beck.
Das sagt Kickers-Coach Marc Reitmaier: "Wir haben uns das Spiel gegen den FC Bayern II genau angesehen, das Hankofen völlig verdient gewonnen hat, und sind nicht nur deshalb gewarnt. Das wird eine schwierige Aufgabe! Aber wir sind gut vorbereitet und werden ab der ersten Minuten einen großen Kampf abliefern."
Personalien Würzburger Kickers: Taktgeber Eroll Zejnullahu laboriert an einer Wadenverletzung und wird aller Voraussicht nach noch zwei bis drei Wochen ausfallen. Dominic Schmidt musste sich einer Knie-OP unterziehen und wird erst nach der Winterpause wieder angreifen können.