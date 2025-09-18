Schnelles Wiedersehen: Erst vor zweieinhalb Wochen standen sich Daniel Rabanter (li.) und Daniel Hägele im Totopokal gegenüber, am Freitagabend treffen nun Hankofen und die Würzburger Kickers in der Liga aufeinander. – Foto: Charly Becherer

Premiere für Hankofen auf der großen Live-Bühne Freitag - 9. Spieltag: Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt die Partie gegen die Würzburger Kickers Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern Hankofen Würz.Kickers

Der 9. Spieltag in der Regionalliga Bayern beschert der SpVgg Hankofen-Hailing ein schnelles Wiedersehen mit den Würzburger Kickers. Erst vor zweieinhalb Wochen waren die Unterfranken zu Gast im Maierhofer Bau-Stadion, setzten sich mit 2:0 durch und zogen damit ins Viertelfinale des Bayerischen Totopokals ein. Jetzt wollen die "Dorfbuam" den Spieß umdrehen und den Titelkandidaten ein Bein stellen. Die Partie ist zugleich eine Premiere: Zum ersten Mal wird die SpVgg live im Stream von BR24Sport zu sehen sein. Kommentiert wird die Begegnung von Kult-Reporter Bernd Schmelzer, dessen Stimme vielen von unzähligen ARD-Wintersportübertragungen bestens bekannt sein dürfte. Anstoß ist um 19 Uhr.



Der erneute Coup gegen die Bayern-Amateure, wie schon ein Jahr zuvor, hat die Brust anschwellen lassen beim Dorfverein. "Der Sieg hat schon etwas ausgelöst bei uns. Die Stimmung ist gut, das Selbstvertrauen ist merklich angewachsen, und so gehen wir die Herausforderung gegen die Würzburger Kickers an", betont Cheftrainer



Gegen die Unterfranken aus der Domstadt stehen sich zwei Extreme der Regionalliga Bayern gegenüber, so Beck: "Da prallen zwei Welten aufeinander: Hier der kleine Dorfverein, auf der anderen Seite die Profis aus Würzburg, die in die 3. Liga zurück wollen. Die Herangehensweise wird sich im Vergleich zum Spiel gegen den FC Bayern II nicht groß ändern. Wir werden wieder sehr fleißig sein müssen, in der ein oder anderen Phase auch leiden müssen und wollen wieder Nadelstiche nach vorne setzen." Dass Hankofen erstmals live im BR zu sehen sein wird, sieht Beck als Auszeichnung: "Das ist natürlich schon etwas Besonderes, Teil eines Live-Spiels des Bayerischen Rundfunks sein zu dürfen. Das ist eine Anerkennung für die Leistung des gesamten Vereins." Der erneute Coup gegen die Bayern-Amateure, wie schon ein Jahr zuvor, hat die Brust anschwellen lassen beim Dorfverein. "Der Sieg hat schon etwas ausgelöst bei uns. Die Stimmung ist gut, das Selbstvertrauen ist merklich angewachsen, und so gehen wir die Herausforderung gegen die Würzburger Kickers an", betont Cheftrainer Tobias Beck Gegen die Unterfranken aus der Domstadt stehen sich zwei Extreme der Regionalliga Bayern gegenüber, so Beck: "Da prallen zwei Welten aufeinander: Hier der kleine Dorfverein, auf der anderen Seite die Profis aus Würzburg, die in die 3. Liga zurück wollen. Die Herangehensweise wird sich im Vergleich zum Spiel gegen den FC Bayern II nicht groß ändern. Wir werden wieder sehr fleißig sein müssen, in der ein oder anderen Phase auch leiden müssen und wollen wieder Nadelstiche nach vorne setzen." Dass Hankofen erstmals live im BR zu sehen sein wird, sieht Beck als Auszeichnung: "Das ist natürlich schon etwas Besonderes, Teil eines Live-Spiels des Bayerischen Rundfunks sein zu dürfen. Das ist eine Anerkennung für die Leistung des gesamten Vereins." Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Bis auf die beiden langzeitverletzten David Löffler und Samuel Pex sind alle Mann an Bord. Letzterer kommt um eine Operation herum, muss aber aktuell noch wegen des angerissenen Syndesmosebands eine Schiene tragen. "Die Hoffnung ist aber groß, dass Pexi noch vor der Winterpause wieder ins Geschehen eingreifen kann", so Beck.

Marc Reitmaier und seine Schützlinge hinken den Erwartungen derzeit noch ein wenig hinterher. – Foto: Paul Hofer

Das sagt Kickers-Coach Marc Reitmaier: "Wir haben uns das Spiel gegen den FC Bayern II genau angesehen, das Hankofen völlig verdient gewonnen hat, und sind nicht nur deshalb gewarnt. Das wird eine schwierige Aufgabe! Aber wir sind gut vorbereitet und werden ab der ersten Minuten einen großen Kampf abliefern."