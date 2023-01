Premiere für Ergolding: »Bei der Auslosung richtig geflucht« Der FCE vertritt am Samstag den Bezirk Niederbayern bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft im oberfränkischen Burgebrach (Lkr. Bamberg)

Zum Abschluss der Hallensaison wartet noch einmal ein echtes Highlight auf den FC Ergolding! Die Landshuter Vorstädter, die am 14. Januar bei der Niederbayerischen Meisterschaft in Dingolfing triumphiert hatten, fahren am Samstag zur Bayerischen Meisterschaft nach Burgebrach (Lkr. Bamberg). Das Turnier beginnt um 13:30 Uhr. Die Ergoldinger bekommen es in Gruppe A mit den Bayernligisten ATSV Erlangen, DJK Don Bosco Bamberg und dem Landesligisten SpVgg Pfreimd aus der Oberpfalz zu tun.

"Zum Warmspielen ist die Gruppe ganz in Ordnung", lacht Ergoldings Trainer Michael Heckner, rudert dann aber sogleich zurück: "Spaß beiseite! Bei der Auslosung, die ich live verfolgt habe, habe ich zunächst richtig geflucht. Beide Bayernligisten in unserer Gruppe, dazu noch die Hallenspezialisten aus Pfreimd, die ich ebenfalls zum Favoritenkreis zähle. Wir waren schon vorher Außenseiter, jetzt sind wir der krasseste Außenseiter." Ergo: Der FCE kann eigentlich nur gewinnen. "Wir wollen das Maximum herausholen. Jedes Tor, jeder Punkt ist ein Erfolg. Schon das erstmalige Erreichen der Bayerischen Meisterschaft ist ein großer Erfolg. Meine Generation, als ich noch Spieler war, war ja auch des Öfteren nahe dran, aber wir haben es nie geschafft", erzählt Heckner, der die Devise ausgibt: "Wir wollen in erster Linie Spaß haben. Aber nur zur Gaudi fahren wir da sicher auch nicht hin. Denn wenn du nur auf die Fresse kriegst, dann macht`s auch keinen Spaß." Treffpunkt am Samtagmorgen ist um 8:30 Uhr am Gelände des FC Ergolding. Bis alles eingeräumt ist und alle im großen Bus sitzen, der übrigens schon ausgebucht ist, wird ein Weilchen vergehen. Der Plan ist, dass der FCE-Tross sich dann um 9 Uhr Richtung Oberfranken in Bewegung setzt.



Dabei sein wird bis auf eine Ausnahme der gleiche Kader wie bei der Bezirksmeisterschaft in Dingolfing: Keeper Moritz Leiß, Moritz Breuer, Jonathan Huck, Danylo Kolesnichenko, Dennis Skora, Jakob Bauer, Simon Bauer, Tobias Bruckmeier, Oliver Steil, Daniel Bauer und Rocco Schmidleitner sind wieder mit am Start. Zudem wird eine FCE-Ikone seine Hallenschuhe mit einpacken: Christoph Konietzny. "Kone ist in jedem Hallentraining und eigentlich auch ein super Futsal-Spieler. Allerdings mag er eigentlich viel lieber mit der Bande spielen und lässt den Jungen bei den offiziellen Turnieren immer den Vortritt. Die Bayerische Meisterschaft lässt er sich aber nicht entgehen", schmunzelt Heckner, der mit seiner Mannschaft das erste Spiel gegen die DJK Don Bosco Bamberg bestreitet.



