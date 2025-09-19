 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligavorschau
Die Hohenleipischer sehen dem ersten Auftritt in Trebbin entgegen.
Die Hohenleipischer sehen dem ersten Auftritt in Trebbin entgegen. – Foto: Frank Thiemig

Premiere für die VfB 1912 in Trebbin

In den zwei Spielzeiten 2019/20 und 20/21 standen sich beide Mannschaften wegen Corona-Absetzungen nur in einer von vier möglichen Spielen gegenüber und die war in Hohenleipisch. Nun also reist der VfB zur Premiere in die Märkische Kleinstadt. Die Gastgeber starteten mit zwei Remis und ließen vor Wochenfrist beim Spitzenreiter Seelow trotz Niederlage nach zwischenzeitlicher Führung durchaus aufhorchen.

Die Hohenleipischer sollten demnach gewarnt sein und werden die Partie auf dem Trebbiner Sportplatz am Kulturhaus mit der richtigen Einstellung angehen und wollen mit mannschaftlicher Geschlossenheit zumindest ihren Platz im vorderen Tabellendrittel festigen.

Die Partie leitet Leni-Alexandra Kunze aus Steinhöfel mit Felix Schmidt (Luckenwalde) und Renè Karge (Woltersdorf) an den Seitenlinien.

