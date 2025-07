Premiere für die C-Junioren der SSVg Heiligenhaus

Die SSVg Heiligenhaus spielt in der neuen Saison so hoch wie nie – zumindest im Jugendbereich. Denn die C-Junioren haben sich im finalen Spiel der Qualifikationsrunde den Sprung in die Bergische Leistungsklasse gesichert. Beim SSV Dhünn zeigten sich die Heiligenhauser Talente spielfreudig und treffsicher, sie gewannen 5:1. Und da zugleich der bisherige Tabellenführer aus Monheim seine Partie verlor, bedeutete der SSVg-Erfolg den Gruppensieg.

Trainer Marc Werner war sichtlich stolz auf die Leistung seiner Mannschaft und sagte: „Wir haben hier aus eigener Kraft in der Jugendarbeit und auf Basis einer guten Saison in der C-Jugend der neuen Spielzeit ein absolutes Highlight hinzugefügt. Das Team hat erst seit wenigen Wochen zusammen trainiert und dabei unglaublichen Teamgeist und Spielfreude gezeigt. Für solche Momente arbeitet man mit den Jungs das ganze Jahr über.“

Der 51-jährige Inhaber der DFB-B-Lizenz, der seit sechs Jahren in Heiligenhaus tätig ist, musste aber auch einen Wermutstropfen vermelden: „Leider hat sich einer unserer Spieler im Spiel den Arm gebrochen und musste am selben Tag operiert werden. Den Sieg widmen wir auch unserem Spieler Ozan“, sagte Werner.

Mit der A- und B-Jugend in der Leistungsklasse und der erstmaligen Teilnahme an der Bergischen Leistungsklasse mit der C-Jugend setzt sich die positive Entwicklung der Jugendarbeit in der SSVg in der Saison 2025/26 fort. Flankiert wird dies von den Kooperationen mit den Fußballschulen von Real Madrid und Borussia Mönchengladbach, die in den Sommer- beziehungsweise Herbstferien auf der Heiligenhauser Anlage erneut zu Gast sind. Hier sind auch Jungen und Mädchen, die nicht bei der SSVg angemeldet sind, stets willkommen.