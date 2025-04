Premiere für den FC Östringen 2 im Forster Waldseestadion

Die erste Viertelstunde hatte der ehemalige Verbands- und Landesligist Forst fest im Griff, zumal er in der Winterpause spielerisch aufgerüstet hatte.

Nachdem die Vorrundenbegegnung im letztjährigen Heimspiel mit 1:3 verloren gegangen war, wollte die Reserve des FCÖ2 in ihrem Auswärtsspiel Revanche nehmen.

Danach wurden die gesamten 90 Minuten sowohl kämpferisch als auch spielerisch eine Begegnung auf Augenhöhe. Auf beiden Seiten konnten teils hochkarätige Möglichkeiten nicht genutzt werden. Wegen der teilweise böigen Windverhältnisse wurden immer wieder lange Bälle aus der Abwehr nach vorne geschlagen, vor allem auf Seiten der Gastgeber, da etliche deren Stürmer mit 1,90 m Gardemaß hatten.

Die gesamte Gastmannschaft hielt aber diesen Angriffsbemühungen stand, mehr noch, sie entwickelte ihrerseits Angriffe über die Flügel und nur um Haaresbreite wurde mehrfach ein Torerfolg verpasst.

Auch Forst wurde mit seiner kontrollierten Spielweise, aus der sich ebenso Möglichkeiten ergaben, bis zum Halbzeitpfiff des gut leitenden Unparteiischen Christian Schuhmacher nicht belohnt.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Mannschaftskapitän der Blauweißen, Lukas Schmitt, eine Riesenchance zur Führung, doch rutschte ihm das Spielgerät über den Spann, so dass sein Schuss das Gehäuse der Forster weit verfehlte.

In der 51. Minute gab man den Spielball, der gerade zurückerkämpft worden war, leichtsinnigerweise wieder her. Erst nach dem 4. Abwehrversuch gelang es Forst, die 1:0 Führung ins lange linke Eck an dem immer wieder prächtig reagierenden Torhüter Dennis Kamuf vorbei, zu erzielen.

In den nachfolgenden 20 Minuten drängte der Kreisligaaufsteiger den hohen Favoriten Forst in die Defensive und mit etwas mehr Glück und genauerem Zuspiel hätte der verdiente Ausgleich fallen können. Eine weitere Großchance hatte der eingewechselte Newcomer Avid Becker, der völlig freistehend vor dem Forster Torwart diese nicht nutzte.

In der 80. Minute hatte sich das Heimteam nur mit einem weiten Ball befreien können, der allerdings von einem Forster Stürmer kontrolliert angenommen wurde. Die entblößte Abwehr konnte nicht mehr eingreifen und die Platzherren durften zum zweiten Mal jubeln.

Zwei Minuten vor dem Ende der hochklassigen, sehr fairen Partie war das 3:0 nur noch eine Randnotiz: Die Höhe des Ergebnisses spiegelt nicht den wahren Spielverlauf wider. Dieses kämpferische und spielerische Niveau des gesamten Teams ließ einige andere vorherige Begegnungen vergessen.

(R.J./E.O.)