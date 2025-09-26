Premiere: Erstmals gibt’s in Gutweiler ein Bezirksligaspiel 

Nach dem jüngsten 0:5 gegen Ellscheid geht es für Franzenheims Trainer Thomas Werhan darum, noch einmal ein anderes Gesicht zu zeigen: „Wir wollen defensiv stabiler sein, auf der anderen Seite aber auch mit mehr Entschlossenheit die Angriffe zu Ende fahren.“ Während Kevin Greilich (dritter Kreuzbandriss), Timo Neumann (Meniskus-Operation), Benny Schettgen (Ellenbogenverletzung), Tim Müller (zweiter Kreuzbandriss) und Luca Franzen (Patellasehne) noch wochen- bis monatelang ausfallen, sind Lucas Jungandreas (nach Gelbrot-Sperre) und Adrian Meier (nach Verletzung) wieder Optionen für die Startelf. Dank vier Punkten aus den vergangenen zwei Partien ist der SV Schleid im Aufwind. „Wir wollen den Schwung mitnehmen, erwarten aber mit Franzenheim eine unangenehm zu bespielende Mannschaft, die einige herausragende Spieler in ihren Reihen hat“, meint Spielertrainer Taner Weins. Nils Scholtes ist aus dem Urlaub zurück, Gianluca Bohr, Enrico Schwall, Veron Pandozzi und Bryan Chen stehen nach Sperren oder privaten Abwesenheiten wieder zur Verfügung.

„Wenn es uns gelingt, noch mehr Konstanz reinzubekommen und wir noch einen Tick aufmerksamer im Rückzugsverhalten sind, können wir nicht nur Wiesbaum schlagen, sondern uns unter den Top vier festsetzen. Wir werden uns auf eine massive Abwehr von Wiesbaum einstellen, die erst acht Gegentore kassiert hat“, sagt Saartal-Sportchef Philip Kramp in Erwartung eines tiefstehenden Gegners. Für Wiesbaums Coach Alexander Volk geht es darum, die gleiche Mentalität und einen ähnlichen Teamspirit zu entwickeln wie beim Last-Minute-2:2 in Schleid: „Die Jungs haben verstanden, dass Spiele nicht in der 85. Minute enden und sie immer an ihre Chance glauben müssen. Wir kämpfen auch in Schoden um jeden Meter.“ Janek Kill, Emanuel Soares, Rafael Ismailov und Julian Bauer fehlen langzeitverletzt, Christian Eich wegen eines privaten Termins.

SG Geisfeld – TuS Mosella Schweich (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Reinsfeld)

„Mit Schweich erwarten wir eine überdurchschnittlich gute Mannschaft. Wir müssen schauen, dass wir endlich in die Spur kommen. Wir möchten aggressiv verteidigen, die Räume eng halten und nach vorn Nadelstiche setzen“, fordert SG-Trainer Björn Probst trotz der Außenseiterrolle seines Teams den ersten Saisonsieg. Constantin Philipps fehlt gelbrotgesperrt. Für Schweichs Trainer Thomas Schleimer gilt die Prämisse, nach bisher erst einem Punkt in der Fremde auch auswärts in der Liga anzukommen: „Wir erwarten einen extra motivierten Gegner, gegen den wir vor allem kämpferisch und läuferisch dagegenhalten müssen.“ Jens Schneider fehlt beim Rheinlandligaabsteiger urlaubsbedingt, Adrian Ossen wiederum ist nach einem Kurzurlaub wieder an Bord.

SV Lüxem – FSV Trier-Tarforst (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Lüxem)

„Wir wollen eine ähnlich starke Leistung zeigen wie beim 1:1 in Salmrohr, wissen aber auch, welche Riesenqualität auf uns zukommt“, sagt Lüxems Trainer Nico Hubo vor dem Vergleich mit dem noch ungeschlagenen Tabellenführer. Während Jona Adams aus dem Urlaub zurück ist, sind folgende Akteure derzeit außen vor: Fynn Hermann (Leiste, Rücken), Tino Wittkowsky (Kreuzbandriss), Lukas Valerius (Schulterverletzung), Leon Gilz (Bänderabriss), Nick Stülb (Leistenzerrung) und Hubo selbst (Wadenprobleme). „Wir wissen, dass Lüxem sehr strukturiert spielt, gut im Rhythmus ist und einige Spieler mit viel Qualität besitzt. Ziel ist es, konzentriert aufzutreten und mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung zu behaupten“, unterstreicht Tarforsts Trainer Patrick Zöllner. Elias Heitkötter und Luis Böhme sind wieder bereit, Fabian Wey fehlt urlaubsbedingt.

SG Ruwertal/Gutweiler – SV Mehring (So., 14.45 Uhr, Rasenplatz Gutweiler)

Zum ersten Mal findet ein Bezirksligaspiel in Gutweiler statt. „Mehring darfst du nie unterschätzen. Zuletzt haben sie nur denkbar knapp gegen Tawern verloren. Das erfordert über die komplette Distanz Konzentration und ein kompromissloses Abwehrverhalten“, warnt Ruwertals Trainer Bastian Jung. Christopher Pieper (Aufbau nach Knie-Operation), Ruben Herres und Mathis Homburg (beide im Urlaub) sind außen vor, Tobias Krämer und Fabian Faber kehren nach auskurierten Wadenproblemen zurück. „Wir wissen um unsere Rolle als Underdog, wollen Ruwertal aber nicht nur ärgern, sondern gegen sie den ersten Saisonsieg landen. Dafür brauchen wir Wille, Leidenschaft und eine Portion Spielglück“, soll für SVM-Spielertrainer Simon Monzel endlich der Knoten platzen. Carsten Cordier, René und Dennis Linster müssen verletzt passen. Optionen für den Kader könnten wieder Nico Scholtes, Matija Jankulica und Nico Stadtfeld sein.

SV Sirzenich – SG Zewen (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Sirzenich)

„Gegen Zewen haben wir uns im Derby oft schwergetan. Im Vorjahr haben wir beide Spiele gegen sie verloren (2:3, 0:2). Schon deshalb wird das kein Selbstläufer. Doch wir wollen weiter ungeschlagen bleiben“, betont Sirzenichs Coach Tillmann Schweitzer. Philipp Brost, Tom Schüßler, Ben Schneider, Kevin Endres und Kilian Düpré fehlen dauerverletzt, Tim Laudwein ist wieder eine Option für die Startelf. Nach der 4:8-Abreibung gegen die SG Saartal fordert Zewens Trainer Dominik Wintersig mehr Konsequenz: „Wir möchten die guten Phasen, die wir gegen Schoden hatten, öfter abrufen. Jeder Spieler wird heiß aufs Derby sein.“ Dennis Thon (privat verhindert), Lukas Görgen (grippaler Infekt), Kevin Noll (Schulter) und Veton Saliji (Kreuzbandriss) müssen passen.

SV Tawern – FSV Salmrohr (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Tawern)

Nach drei Siegen in Folge gilt es Tawern, den Aufwärtstrend gegen das punktgleiche Salmrohr zu bestätigen. „Um gegen diesen Gegner mit sehr viel Offensivpower zu bestehen, müssen wir drei, vier Schippen draufpacken. Es ist eine Reifeprüfung für uns“, erwartet Tawerns Trainer Benny Leis eine intensive Partie. Urlaubsbedingt sind Tristan Reger und Tobias Düpré kein Thema.

Nach nur wenigen Einheiten bislang falle es ihm noch etwas schwer, seine Mannschaft genau einschätzen zu können, räumt der zu Wochenbeginn verpflichtete Trainer Rudi Thömmes (TV berichtete ausführlich) ein. Primär gelte es „den Jungs Mut zuzureden, die Köpfe reinzubekommen und den Spaß am Fußball wiederzufinden“. Thömmes‘ Sohn Dominik ist ab dem heutigen Freitag für eine Woche im Urlaub. „Julius Benz spielt dann in Tawern und nächste Woche. Danach bekommt Dominik zwei Spiele. Anschließend wird ‚Hämmer‘ (Co- und Torwarttrainer Michael Weirich, d. Red.) entscheiden, wer die Nase vorne hat“, kündigt Thömmes an. Informationen über Tawern habe er sich über Mehrings Spielertrainer Simon Monzel besorgt, verrät der Ex-Elversberger Zweitliga-Assistent.

SG Ellscheid – SV Niederemmel (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Udler)

„Mit Niederemmel haben wir ein richtig dickes Brett zu bohren. Sie haben jetzt viermal nicht verloren und zuletzt gegen Geisfeld ihren ersten Sieg gefeiert. Dennoch wollen wir unsere Miniserie von drei Spielen ohne Niederlage fortsetzen“, erwartet Ellscheids Spielertrainer Markus Boos einen euphorischen Aufsteiger. Anton Minninger (aus Rotsperre), Matthias Alt, Jan Michels (nach Verletzungen) und Boos selbst (nach Muskelfaserriss) sind wieder an Bord. „Wir fahren mit Personalproblemen nach Udler. Es wird deshalb ein schweres Auswärtsspiel für uns. Ellscheid ist Favorit, sie haben eine junge, aber schon bezirksligaerfahrene Mannschaft, die uns von Beginn an hoch pressen wird“, setzt SVN-Spielertrainer Sascha Kohr auf eine kompakte Verteidigung und Effizienz in den Abschlüssen. Eric Hagen fehlt aufgrund einer Rotsperre, Mario Görgen verletzungsbedingt.

Bezirksliga Mitte:

FC Urbar – TuS Ahbach (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Urbar)

Im zweiten Auswärtsspiel in Folge soll die positive Serie von vier Punkten aus zwei Partien Bestand haben. „Urbar ist mit sieben Niederlagen aktuell Tabellenletzter, doch sie haben vergangenen Sonntag gegen Metternich nur mit 0:1 verloren. Sollten wir die gleiche Einstellung und die Gier, jeden Zweikampf zu gewinnen, auf den Platz bringen, werden wir gute Chancen haben zu gewinnen. Es zählen für uns die Spiele gegen direkte Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib“, sagt Ahbachs Trainer Roger Stoffels. Nico Mauren fehlt urlaubsbedingt. Dafür kommen Nico Clausen (aus Urlaub) und Jan Müller (nach überstandener Muskelverhärtung) in den Kader zurück.