Premiere: Erstes Hallenmasters findet im Westerwald statt Am Sonntag, 1. Februar, findet in der Schulsporthalle Höhr-Grenzhausen erstmals das Hallenmasters des Fußballverbandes Rheinland statt. Zwölf Mannschaften aus Rheinland- und Bezirksliga treten ab 11 Uhr gegeneinander an. Die Hallenöffnung erfolgt bereits um 10 Uhr, die Siegerehrung ist gegen 18 Uhr geplant.

Am Sonntag geht's in Höhr-Grenzhausen um die Hallenkrone. – Foto: Sebastian Harbke (Symbolbild)

„Die Idee entstand aus dem Wunsch heraus, den Hallenfußball im Rheinland wiederzubeleben und ihm eine größere Bühne zu geben“, erklärt Marco Schütz, Vizepräsident Senioren des Fußballverbandes Rheinland. „Wir wollen den Vereinen eine attraktive Plattform bieten und den Fans zugleich einen stimmungsvollen, sportlich fairen Fußballtag ermöglichen.“

Gespielt wird in zwei Vorrundengruppen: In der Lotto Rheinland-Pfalz-Gruppe treffen der SV Weitersburg, TuS Asbach, SG Lautzert/Oberdreis/Berod-Wahlrod, FC Metternich, Spvgg EGC Wirges und die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen aufeinander. Die Sparkasse Westerwald-Sieg-Gruppe umfasst Anadolu Spor Koblenz, SG Augst Eitelborn, SG 2000 Mülheim-Kärlich, SV Lüxem, SG 99 Andernach und die FSG Herschbach/Girkenroth/Salz. Jede Partie dauert zehn Minuten, gespielt wird auf Jugendtore nach den offiziellen Regeln des Hallenfußballs und mit einer Rundum-360-Grad-Bande. Die jeweils besten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale. Im Anschluss folgen das Neunmeterschießen um Platz drei und das Finale. Es warten attraktive Preisgelder: Der Sieger erhält 2.000 €, der Zweitplatzierte 1.000 €, Platz drei 750 € und Platz vier 500 €.

Die Zuschauer dürfen sich auf einen unterhaltsamen Fußballtag bei freiem Eintritt freuen. Es gibt warme Speisen, Kaffee, Kuchen und Getränke. Eigene Speisen oder Getränke dürfen nicht mitgebracht werden, zudem gilt in der gesamten Halle absolutes Rauchverbot. Auch online bleibt niemand außen vor: Der komplette Turniertag wird in einem kostenlosen Livestream auf dem YouTube-Kanal des FVR übertragen, aktuelle Spielstände und Ergebnisse sind jederzeit auf fussball.de verfügbar – dort ist auch der Spielplan abrufbar. Parkmöglichkeiten stehen unter anderem direkt am Busbahnhof der Schule sowie am Jahnplatz (Jahnstraße 2) zur Verfügung.