Premiere des SGV Heilbronn-Freiberg: "Ein Fußballfest für alle"

Für Unterhaltung und Musik sorgt Radio Ton mit Moderator Daniel Meckes, einer DJ-Lounge und einer Fotobox, mit der die Erinnerungen an das erste SGV-Heimspiel im Frankenstadion festgehalten werden können. Neben verschiedenen Gewinnspielen stehen auf der Bühne des Fanfests noch vor Spielbeginn zwei weitere Highlights auf dem Programm: Ein Interview mit zwei SGV-Spielern sowie ein Showact des Liberty Dance Teams der MHP RIESEN Ludwigsburg.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich nicht nur auf Regionalliga-Fußball, sondern auf ein besonderes Fußballfest freuen: Bereits um 11 Uhr startet vor dem Stadion ein Fanfest mit zahlreichen Mitmachaktionen für die ganze Familie. Für Kinder gibt es unter anderem Hüpfburgen, Kinderschminken und eine Bastelecke. Gleichzeitig können Fans ihre Zielsicherheit beim Fußball-Darts der Heilbronner Stimme unter Beweis stellen und ihre Schussgeschwindigkeit beim Fußball-Radar der AOK Heilbronn-Franken messen lassen.

SGV-Partner bringen sich ein

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Culinary Family, der Catering-Partner des SGV, bietet nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Stadions mit vier Foodtrucks und zwei Ausschankwägen beste Verpflegung an. Zudem ist Kaffee HAGEN mit einer mobilen Kaffeebar vertreten. Auch die weiteren SGV-Partner AssenheimerMulfinger, KEMMLER Electronic, Sportpark 18-90 sowie die ZEAG werden vor Ort präsent sein und mit verschiedenen Aktionen zum Gelingen der Heimspiel-Premiere des SGV in Heilbronn beitragen.

Ab 12:30 Uhr öffnet das Frankenstadion seine Tore: Die Zuschauer erwartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit einem Interview mit Trainer Kushtrim Lushtaku sowie einem Gespräch mit Präsident Emir Cerkez und Bürgermeisterin Agnes Christner über die Bedeutung dieses historischen Tages für den SGV Heilbronn-Freiberg und die Stadt Heilbronn.

Während der Partie liegt der Fokus dann voll und ganz auf dem sportlichen Geschehen, wobei auch in der Halbzeit für Unterhaltung gesorgt sein wird. Das Fanfest vor dem Frankenstadion pausiert ab Spielbeginn um 14 Uhr und wird nach Spielende ab 16 Uhr wieder fortgesetzt. Zwei SGV-Spieler stehen um 16:30 Uhr auf der Bühne Rede und Antwort und werden das Spiel Revue passieren lassen. Außerdem werden die Siegerinnen und Sieger der Gewinnspiele bekanntgegeben.

Wichtige Ticketinformationen

Die kostenlosen Tickets sind weiterhin unter heimspiel.hn erhältlich. Dort finden sich zudem Informationen zur Anreise. Wer sich über die eigens eingerichtete Ticketseite ein oder mehrere Tickets reserviert, erhält zunächst eine E-Mail, in der die Reservierung bestätigt werden muss. Erst mit dieser Bestätigung ist die kostenlose Ticketreservierung zum Spiel offiziell abgeschlossen.

Ab Mittwoch, 26. August 2026, erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer per E-Mail einen Code, mit dem sie sich ihr Ticket selbst herunterladen können, sowie die genaue Platz- und Blockzuweisung. Dadurch wird gewährleistet, dass gemeinsam angemeldete Gruppen das Stadionerlebnis auch zusammen genießen können. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Verlosung von VIP-Tickets, Sitzplätzen und Freigetränken werden ebenfalls ab Mittwoch direkt informiert.

Der SGV freut sich gemeinsam mit seinen Fans auf eine große Kulisse und einen besonderen ersten Heimspieltag im Frankenstadion. Bereits vier Tage vor dem Spiel wurden mehr als 3.600 Tickets reserviert.