Premiere des Pokalfinals: Eilvese schlägt den Tabellenführer

Im Spitzenspiel der Landesliga Hannover hat der STK Eilvese den Tabellenführer SC Hemmingen-Westerfeld mit 3:2 besiegt. Das Duell des Zweiten gegen den Ersten galt gleichzeitig als Premiere für das Finale des Bezirkspokals Hannover, in dem beide Teams am Pfingstmontag erneut aufeinandertreffen werden. Trotz der Niederlage liegt Hemmingen weiterhin sechs Punkte vor dem STK und verfügt zudem über die deutlich bessere Tordifferenz. Zwei Spieltage stehen noch aus.
Die Gäste gingen bereits in der neunten Minute durch Christopher Schultz nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. Trainer Pascal Preuß sprach anschließend von einem frühen Wachmacher für seine Mannschaft. „Die erste Halbzeit war von uns sehr ordentlich. Wir brauchten vielleicht erst einmal einen kleinen Wachmacher durch die Ecke, die Hemmingen macht und die wir nicht gut verteidigen“, erklärte der Trainer des STK Eilvese.
Danach kam Eilvese deutlich besser in die Partie. Onur Capin traf in der 24. Minute zunächst zum Ausgleich und legte nur sechs Minuten später das 2:1 nach. „Ich würde nicht sagen, dass wir komplett auf ein Tor gespielt haben, aber aus Sicht von Hemmingen hätten sie sich über ein 1:3 oder 1:4 zur Halbzeit auch nicht beschweren dürfen“, führte Preuß aus.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Eilvese druckvoll und erhöhte früh auf 3:1. Ioannis Gkegkprifti traf kurz nach Wiederbeginn zur Zwei-Tore-Führung. „Gut war dann vor allem, dass wir genauso in die zweite Halbzeit gekommen sind und direkt weiter Druck gemacht haben. Relativ schnell fiel dann auch das 3:1 für uns. Insgesamt war das bis dahin wirklich ein guter Auftritt“, meinte Preuß.
Im weiteren Verlauf wurde das Spiel wilder. Marvin Paßing musste bereits zur Pause verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Ioannis Gkegkprifti. In der 60. Minute folgte der nächste verletzungsbedingte Wechsel, Jared-Loic Kambamba Mubamba wurde durch Tim Meinhold ersetzt. Durch die zusätzlichen Wechsel und die nachlassenden Kräfte verlor die Partie zunehmend an Struktur. In der Nachspielzeit verkürzte Niclas Tanner noch auf 2:3.
„Am Ende haben wir aber vieles gut wegverteidigt, waren vorne effizient und gehen nicht unverdient als Sieger vom Platz“, erklärte Preuß nach dem Abpfiff. „Den Jungs kann man dafür wirklich gratulieren. Es hat ehrlich gesagt Spaß gemacht, sich das Spiel anzuschauen“, ergänzte der Trainer des STK Eilvese.
Am 25. Mai treffen beide Mannschaften im Finale des Bezirkspokals Hannover erneut aufeinander. Dann wird sich zeigen, ob die Premiere für das Team von Pascal Preuß auch am Pfingstmontag erfolgreich endet.