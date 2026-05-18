Premiere des Pokalfinals: Eilvese schlägt den Tabellenführer Der STK Eilvese gewinnt das Topspiel der Landesliga Hannover gegen den SC Hemmingen-Westerfeld mit 3:2. von SN · Heute, 20:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Im Spitzenspiel der Landesliga Hannover hat der STK Eilvese den Tabellenführer SC Hemmingen-Westerfeld mit 3:2 besiegt. Das Duell des Zweiten gegen den Ersten galt gleichzeitig als Premiere für das Finale des Bezirkspokals Hannover, in dem beide Teams am Pfingstmontag erneut aufeinandertreffen werden. Trotz der Niederlage liegt Hemmingen weiterhin sechs Punkte vor dem STK und verfügt zudem über die deutlich bessere Tordifferenz. Zwei Spieltage stehen noch aus.

Die Gäste gingen bereits in der neunten Minute durch Christopher Schultz nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. Trainer Pascal Preuß sprach anschließend von einem frühen Wachmacher für seine Mannschaft. „Die erste Halbzeit war von uns sehr ordentlich. Wir brauchten vielleicht erst einmal einen kleinen Wachmacher durch die Ecke, die Hemmingen macht und die wir nicht gut verteidigen“, erklärte der Trainer des STK Eilvese. Danach kam Eilvese deutlich besser in die Partie. Onur Capin traf in der 24. Minute zunächst zum Ausgleich und legte nur sechs Minuten später das 2:1 nach. „Ich würde nicht sagen, dass wir komplett auf ein Tor gespielt haben, aber aus Sicht von Hemmingen hätten sie sich über ein 1:3 oder 1:4 zur Halbzeit auch nicht beschweren dürfen“, führte Preuß aus.