Premiere des Lohi-Cups in Laberweinting – Sechs Teams am Start

Am kommenden Wochenende, 28. und 29. Juni, steht in Laberweinting ein sportliches Highlight auf dem Programm: Zum ersten Mal wird der LoHi-Cup ausgetragen – ein Fußballturnier, das zugleich als offizielles Toto-Pokalturnier gewertet wird. Gastgeber ist der VfR Laberweinting, der das Event auf dem eigenen Sportgelände organisiert.

Sechs Mannschaften aus der näheren Umgebung messen sich in dem neu geschaffenen Turnier. Mit dem SV Sallach (Bezirksliga) und der SG Mallersdorf/Grafentraubach (Kreisliga-Vizemeister) sind zwei Teams dabei, die als Favoriten gelten. Der VfR Laberweinting (Kreisklasse) tritt als Ausrichter an, dazu kommen der SV Wallkofen (A-Klasse), der TSV Hofkirchen (Kreisklassen-Aufsteiger) sowie die SG Pfaffenberg/Oberlindhart (Kreisklasse). Die räumliche Nähe der Vereine verspricht nicht nur kurze Wege, sondern auch viele Emotionen und Derbycharakter.









Turniermodus mit Gruppenphase und Finalspielen

Der Turnierstart erfolgt am Samstag mit der Vorrunde: Zwei Gruppen mit jeweils drei Teams spielen im Modus „jeder gegen jeden“ bei einer Spielzeit von je 45 Minuten. In Gruppe A treffen der SV Sallach, der VfR Laberweinting und der SV Wallkofen aufeinander. Gruppe B besteht aus der SG Mallersdorf/Grafentraubach, dem TSV Hofkirchen und der SG Pfaffenberg/Oberlindhart.





Am Sonntag folgen die Platzierungs- und Finalspiele mit regulärer Spielzeit von 90 Minuten. Dabei treten jeweils die Gruppenersten, Gruppenzweiten und Gruppendritten gegeneinander an und ermitteln so die Endplatzierungen des Turniers.





„Eine Art Labertal-Meisterschaft schaffen“





Die Idee hinter dem neu geschaffenen Turnier geht über den sportlichen Vergleich hinaus. „Durch die Auflösung der Kreisklasse Laaber vor 2 Jahren, gehen uns viele klassische Derbys verloren – mit dem LoHi-Cup wollen wir eine Art Labertal-Meisterschaft etablieren und so die regionalen Rivalitäten sportlich weiterleben lassen“, erklärt Gerhard Zellmer, der Initiator des Turniers. Das Konzept trifft den Nerv vieler Vereine – sowohl sportlich als auch emotional.

Preise für alle – und 300 € für den Sieger

Neben Ruhm und Ehre im Labertal wartet auf die teilnehmenden Mannschaften auch ein handfester Anreiz: Jedes Team erhält einen Preis, und für den Turniersieg gibt es zusätzlich eine Siegprämie von 300 Euro. Möglich gemacht wird das durch die Unterstützung des Lohnsteuerhilfevereins LoHi aus Straubing, der sich als Namensgeber und Hauptsponsor engagiert. Ein herzliches Dankeschön an die LoHi für die Förderung des regionalen Amateurfußballs!

Der VfR Laberweinting freut sich auf zwei spannende Turniertage mit fairen Spielen, vielen Zuschauern und einem gelungenen Start in die neue Saison.