Premiere des Hallencups in Reutlingen – Der Spielplan steht fest

Am 13. und 14. Dezember 2025 feiert in der Storlach-Halle in Reutlingen der erste NTRT-Hallencup seine Premiere – ein Hallenfußballturnier, das in dieser Form einzigartig in der Region ist. Der Spielplan für dieses Spektakel steht fest.

Ausrichter der ersten Auflage ist der SV Croatia Reutlingen, der gemeinsam mit NTRT-Fussballreport ein sportliches Wochenende voller Spannung, Leidenschaft und Teamgeist auf die Beine stellt. Insgesamt 40 Mannschaften werden sich bei diesem Hallenspektakel mit Rundum-Bande messen.

Der erste Turniertag (Samstag, 13. Dezember) startet um 09:30 Uhr mit dem Qualifikationsturnier, an dem 24 Teams aus den Kreisligen A, B, sowie der Landes- und Regionenstaffel teilnehmen. Auch ein Vertreter der WFV-Freizeitliga, der Fastline FC Köngen, wird sich mit den Vereinsmannschaften messen. Die vier besten Teams des Quali-Turniers sichern sich den Einzug in die Hauptrunde, die am zweiten Turniertag (Sonntag, 14. Dezember) ausgetragen wird.

Dort warten echte Hochkaräter: Neben renommierten Teams wie dem VfL Pfullingen, VfL Nagold, TSV Bernhausen oder dem BSV 07 Schwenningen treten auch Hallenspezialisten wie die SG Reutlingen und die SGM Dettingen/Glems an. Abgerundet wird das Feld durch klangvolle Namen wie SV 03 Tübingen, Croatia Stuttgart und die U19 des SSV Reutlingen 05.

Heiko Grobis (36), Gründer von NTRT-Fussballreport, blickt voller Vorfreude auf das Turnier: „Mit dem NTRT-Hallencup wollen wir gemeinsam mit dem SV Croatia Reutlingen den regionalen Fußball in und um Reutlingen aufblühen lassen und dieses Event langfristig zu einer festen Größe im Hallenfußballsport etablieren.“

Doch der sportliche Wettkampf ist nicht alles: Auch soziales Engagement spielt eine zentrale Rolle. „Neben dem Fußball läuft an beiden Tagen eine Spendenaktion. Im Rahmen unseres Debütturniers gehen alle eingegangenen Spenden zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder in Tübingen“, so Grobis weiter.

Teilnehmerübersicht

Qualifikationsturnier (13. Dezember 2025):

SV Croatia Reutlingen II – TSV Sondelfingen – TSV Mähringen I – TSV Mähringen II – TuS Metzingen – TSV Eningen/Achalm – SSV Reutlingen 05 U18 – SGM Steinhilben/Trochtelfingen – Young Boys Reutlingen II – Young Boys Reutlingen U19 – VfB Bodelshausen – TSV Altdorf – TSG Tübingen U19 – TSG Reutlingen – SG Reutlingen II – TB Neckarhausen – TSV Bernhausen II – SGM Mössingen/Belsen II – TSV Altenburg – FC Reutlingen – Zrinski Waiblingen – Wernauer Spfr – SSV Rübgarten II – Fastline FC Köngen

Hauptturnier (14. Dezember 2025):

SV Croatia Reutlingen – TSV Bernhausen – VfL Nagold – VfL Pfullingen – BSV 07 Schwenningen – SSC Tübingen – SGM Dettingen/Glems – SV 03 Tübingen – SG Reutlingen – TSV Ofterdingen – 1. FC Frickenhausen – Croatia Stuttgart – SSV Reutlingen 05 U19