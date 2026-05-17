Premiere auf neuer Anlage: Grün-Weiss empfängt Mariadorf II von Dennis Mangold · Heute, 12:36 Uhr · 0 Leser

Für den SV Grün-Weiß Broicher Siedlung steht am Sonntag ein besonderer Fußballtag an: Zum ersten Mal bestreiten die Senioren ein Heimspiel auf der neuen Kunstrasenanlage. Passender könnte der Rahmen kaum sein, denn mit dem SV Alemannia Mariadorf II kommt es direkt zu einem echten Lokalderby. Die Vorfreude in der Broicher Siedlung ist groß. Nach langer Planung, viel Arbeit und großer Unterstützung rund um den Verein dürfen nun auch die Senioren erstmals auf der neuen Platzanlage um Punkte kämpfen. Zum Auftakt wartet dabei direkt ein Duell mit besonderer Brisanz: Grün-Weiß empfängt die Zweitvertretung von Alemannia Mariadorf.

Auch sportlich verspricht die Begegnung einiges. Der SV Grün-Weiß Broicher Siedlung steht aktuell mit 49 Punkten aus 24 Spielen auf Tabellenplatz fünf. Die Gäste aus Mariadorf rangieren mit 44 Punkten aus 26 Partien auf Platz sieben. Beide Teams liegen also eng beieinander und wollen im Saisonendspurt weiter oben dranbleiben. Das Hinspiel konnte Grün-Weiß mit 1:0 verdient für sich entscheiden. An diesen Erfolg möchte die Mannschaft nun anknüpfen. Gleichzeitig dürfte Mariadorf II mit zusätzlicher Motivation anreisen, um sich für die Niederlage aus dem ersten Duell zu revanchieren.