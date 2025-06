Premiere an der „Anfield Road“ für den SV Haunshofen: „Relegation ist ein Highlight“

Haunshofen - Es ist kaum zu glauben, aber ein Relegationsspiel hat der Sportplatz in Haunshofen noch nicht erlebt. Also zumindest der sanierte Rasen nicht, den die Pollinger Fußballer einmal respektvoll „Anfield Road“ nannten, weil er so gut gepflegt ist. „Ist Neuland“, bestätigt Georg Ginter, der langjährige Vorsitzende. Als der SVH zuletzt ein K.o.-Spiel bestritt, stand der „Girgl“ selbst noch auf dem Feld, in „meiner goldenen Zeit“, wie er scherzt. 1993 war das gegen das damals große Tutzing, als Haunshofen, der große Außenseiter, im Elfmeterschießen eine Klasse nach oben stieg. Das Spiel, von dem heute noch erzählt wird, fand damals in Pöcking auf neutralem Platz statt. So lauteten zu der Zeit die Regeln.