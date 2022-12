Preisner bereut Keilberg-Wechsel nicht Tolle Heimbilanz macht die Spiele der „Boys in Green“ für ihre Fans wieder attraktiver – Trainerduo ergänzt sich

Nach der Corona-Abbruch-Saison 2019/21 schaffte Keilberg nach fünf Jahren in der A-Klasse die Rückkehr in die Kreisklasse. Die Spielrunde 2021/22 beendete die DJK mit 28 Zählern (9/1/14) auf Rang sieben. „Unser Ziel war und ist es, sich in der Kreisklasse zu etablieren. Aktuell sind wir auf einem guten Weg“, zeigt sich Preisner optimistisch, der nach wie vor im Mittelfeld die Fäden zieht. Trainerpartner Marius Fuchs coacht von außen und kümmert sich außerhalb der Spiel- und Trainingstage um organisatorische Dinge. „Meine Schwerpunkte in der Zusammenarbeit liegt im Bereich Taktik und deren Umsetzung auf dem Platz“, erklärt Preisner.



Der 32-Jährige wurde in der Karether Jugend ausgebildet und sammelte dort im Herrenbereich einige Einsätze in der Landesliga. Zudem schnürte er für den TSV Großberg (2013-2015) und den ASV Undorf (2018 bis 2020) seine Fußballschuhe, bevor es ihn wegen der „Liebe“ zur DJK zog. Bereut hat er diesen Wechsel noch keine Sekunde. „Bei der DJK ist das Vereinsleben sehr stark ausgeprägt. Es werden viele Feste gefeiert und Turniere abgehalten. Bürgermeisterin Astrid Freudenstein fungierte beispielsweise als Schirmherrin unseres Inklusionsturniers“, freut sich Adrian Preisner.



Die Keilberger fühlen sich pudelwohl in der Kreisklasse 2. „Die Liga ist für unsere Mannschaft optimal. Viele enge Spiele, ein ausgeglichenes Teilnehmerfeld sowie interessante und herausfordernde Begegnungen sind garantiert“, erläutert Preisner, der beruflich stark eingespannt ist. Eines ist für ihn klar: Sollte er als Trainer irgendwann aufhören, „dann bleibe ich auf alle Fälle in irgendeiner anderen Funktion der DJK erhalten“. Tolle Arbeit bescheinigt er den Abteilungsleitern Christian Höpfinger und Markus Hofstetter: „Die beiden bringen sich, wie auch andere Funktionäre, mit viel Engagement und Herzblut ein, haben den Verein mit vereinten Kräften wieder auf Vordermann gebracht.“ Aufgrund der starken Heimbilanz ist das Zuschauerinteresse am Keilberg wieder merklich angestiegen. Preisner freut sich darüber, dass inzwischen wieder ein solider Unterbau geschaffen wurde. „Unsere Zweite geht als SG mit Schwabelweis/Nord in der B-Klasse 3 an den Start. Wir stellen an den meisten Spieltagen aber 90 Prozent der Spieler. Darauf kann man aufbauen. Gerade unsere jungen Nachwuchskräfte können dort Spielpraxis sammeln, um sich über kurz oder lang für die Erste zu empfehlen.“ Mit 25 Punkten (7/4/6 und 28:29 Toren) rangiert die SG auf Rang sechs.



In der Restrückrunde möchte das Trainerduo Preisner/Fuchs noch so viele Punkte wie möglich sammeln, um den „Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt zu machen“. Das sollte bald geschafft sein, denn der Vorsprung auf die Abstiegsregion beträgt satte zwölf Punkte. Ein Ziel sei es, den jungen Nachwuchskickern Einsatzzeiten im Kreisklassen-Team zu ermöglichen.



Froh ist man im Lager der DJK Keilberg darüber, dass man ehemalige Spieler wieder zurückholen konnte. „Durch die guten Leistungen wurden wir wieder attraktiver. Die Jugendspieler bleiben hier, den einen oder anderen Ehemaligen konnten wir für uns zurückgewinnen“, erläutert Preisner. Als Beispiele nennt er Marco Kamionka oder Stephan Merl, die den Weg zurückgefunden haben. „Zur Winterpause dürfen wir mit Jonas Küblbeck vom BSC einen weiteren ehemaligen Keilberger im Kader begrüßen.“ Die „Boys in Green“ sind für die kommenden Aufgaben gerüstet, für die Zukunft gut aufgestellt.