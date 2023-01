Preisexplosion bei "sporttotal.tv": Das sagen die Vereine dazu Ab der kommenden Saison 2023/24 steigen die Kosten für die Vereine, die den Streamingdienst nutzen wollen, von 118,80 Euro auf 838,80 Euro

Es sollte nicht weniger als eine Revolution sein: 2017 verkündete der DFB die Zusammenarbeit mit dem Kölner Medienunternehmen "sporttotal.tv". Dank eines Kamerasystems war es nun möglich, Spiele aus dem Amateurbereich live im Internet zu verfolgen. Bisher hielten sich die Kosten für die Vereine, die dieses Kamerasystem genutzt haben, in Grenzen. Der Streaminganbieter verlangte für seine Dienste 118,80 pro Saison. Ab der kommenden Spielzeit 2023/24 kommt aber nun eine satte Preiserhöhung auf die Klubs zu! 838,80 Euro werden ab Sommer für diejenigen fällig, die "sporttotal.tv" weiter nutzen wollen. Eine Kostenexplosion um sage und schreibe 700 Prozent. Der Grund: "sporttotal.tv" setzt auf ein modernes Kamerasystem und rechtfertigt damit die Preiserhöhung. Sporttotal Geschäftsführer Peter Lauterbach wandte sich in einem Brief an die Vereine und schreibt: "Um Sporttotal zu einem noch hochwertigerem Angebot für die Fußballvereine in Deutschland ausbauen zu können, haben wir unsere Strategie überarbeitet und werden die Berichterstattung zukünftig im Rahmen einer Technologiepartnerschaft mit der Deutschen Telekom auf ein neues Level heben." Was sagen Vereine in Niederbayern dazu? Wir haben uns mal umgehört: