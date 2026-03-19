Preetzer TSV stoppt Durststrecke – 4:0 gegen Suchsdorf

Die Preetzer, die das Hinspiel mit einem 3:0 auch für sich entschieden hatten , erwischten den Traumstart: Bereits in der 7. Minute traf Vereinsikone Florian Ziehmer per Foulelfmeter zum 1:0. Gefoult worden war Jendrik Müller. Der SSV schüttelte sich und kam dann nach 15 Minuten gut in die Partie und erspielte sich noch vor der Pause zwei Großchancen, die den Ausgleich verdient gehabt hätten.

„Ja, das Ergebnis ist natürlich hart: 4:0. Auch wenn es absolut kein 4:0-Spiel war“, sagte SSV-Trainer Dennis Guscinas. „Wir haben, ja, nach der siebten Minute, wo wir einen Elfmeter folgerichtig kassieren, ja, spielen wir auf jeden Fall gut mit, haben sogar in der ersten Halbzeit ja zwei richtig, richtig gute Chancen. Einen Hundertprozentigen durch Ole Sellmer, den er vorm Torhüter vergibt. Ein Mal Hannes Weiß, der einen richtig guten Abschluss hat.“

Die Gastgeber blieben in dieser Phase durch Tiefenläufe gefährlich, kamen aber vor der Pause nur selten zum Abschluss. „Da kamen wir dann auch sehr gut in die Konterbewegung rein. Ja, müssen da das 1:1 machen, auch schon in der ersten Halbzeit“, ärgerte sich Guscinas.

Lange ausgeglichen – dann kippt die Partie spät

Nach der Pause blieb es ausgeglichen. „Chancentechnisch ausgeglichen in der ersten Halbzeit, wobei wir ein kleines, ja, würde ich sagen, kleines Übergewicht an Spielanteilen hatten. Nach der Pause erst mal noch ein Abtasten“, erzählte Doege. „Zweite Halbzeit ähnliches Bild, allerdings gibt es auf beiden Seiten sehr, sehr wenig Abschlüsse in der zweiten Halbzeit. Wir haben da aber auch ein Ticken mehr Ballbesitz gehabt. Bis bis zur, ja circa 75. Minute passiert dann relativ wenig“, so Guscinas.

Dann folgte die turbulente Schlussphase, in der der PTSV seine starke letzte Viertelstunde eiskalt nutzte. Zunächst traf der PTSV die Latte, hatte bereits „ein, zwei gute Abschlusssituationen gehabt, ohne, zwingend richtig, richtig gefährlich zu werden. Da wäre ein 2:0 aber auch verdient gewesen“, meinte der Suchsdorfer Coach. Im Gegenzug vergab Ole Sellmer die größte SSV-Chance: „Ole Sellmer, er steht, kriegt eine Flanke von Pelle Christiansen im Fünfer, nimmt sie ab. Aber ja, macht das Ding nicht rein. Irgendwie wollte das Glück in dem Moment nicht auf unserer Seite sein.“

Preetz dreht zum 4:0 auf – Suchsdorf bitter bestraft

Die Gastgeber schlugen danach eiskalt zu: Jendrik Müller erhöhte in der 76. Minute auf 2:0, Maximilian Zimmermann legte in der 81. Minute das 3:0 nach. Den Schlusspunkt setzte ein unglückliches Eigentor von Edgar Borkowski (84.).