Preetzer TSV im Pech 2:0-Führung in der Nachspielzeit an Suchsdorfer SV abgegeben von Ismail Yesilyurt · Heute, 10:54 Uhr · 0 Leser

Trainer Ismet Nac und sein Preetzer TSV haben am Freitagabend kein glückbringendes vierblättriges Kleeblatt gefunden – Foto: Ismail Yesilyurt

In einem hochdramatischen Verbandsliga-Duell hat der Preetzer TSV in letzter Sekunde einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben. Gegen den Suchsdorfer SV hieß es am Ende 2:2 (1:0), wobei die Gäste mit einer beeindruckenden Willensleistung in einer turbulenten Schlussphase noch einen Punkt entführten.

Preetz führt lange – Suchsdorf zeigt „totgesagte“ Moral Die Partie begann intensiv, wobei Preetz die Spielkontrolle übernahm und sich zahlreiche Gelegenheiten erspielte. Bereits vor der Pause hätte der PTSV für klare Verhältnisse sorgen müssen. Preetz-Trainer Ismet Nac sah sein Team zunächst auf Kurs: „Wir hatten, glaub ich, ganz gut und intensives Spiel gesehen hier für Verbandsliga-Verhältnisse. Dann haben wir das 2:0 gemacht.“ Nach Florian Ziehmers Führung per Foulelfmeter (36.) erhöhte Felix Ziebell in der 80. Minute nach einem Standard auf 2:0. Auf der Gegenseite hatte Suchsdorf-Trainer Dennis Guscinas zur Halbzeit noch große Sorgenfalten auf der Stirn: „Wir zeigen in der ersten Halbzeit ein ganz schlechtes Spiel. Da muss Preetz definitiv 2:0, 3:0 sogar in Führung gehen.“ Doch die Suchsdorfer gaben sich trotz des Rückstands nicht geschlagen und erhöhten in der Schlussphase das Risiko.

Der tragische Held gegen den Suchsdorfer SV - Felix Ziebell (Preetzer TSV). – Foto: Ismail Yesilyurt

Platzverweis und spätes Comeback Die Vorentscheidung zugunsten der Hausherren schien gefallen, bis sich das Spiel in der 90. Minute überschlug. Nach einem Gestocher im Sechzehner wurde ein Schuss an den Arm von Felix Ziebell abgefälscht. Schiedsrichter Lukas Klingelhöfer entschied auf Handelfmeter und zeigte Ziebell die Rote Karte. „Ja, dann wird Felix Ziebell im Liegen, so hab ich es jedenfalls gesehen, aus ganz naher Distanz an den Arm geschossen, kriegt dafür die Rote Karte und Elfmeter“, schilderte Ismet Nac über die unübersichtliche Szene. Marcel Reinke verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:2 (90.+1), bevor Finn Wulbrandt in der vierten Minute der Nachspielzeit nach einem erneut stark herausgespielten Angriff den viel umjubelten 2:2-Ausgleich erzielte.

Das 1-2 von Marcel Reinke (Suchsdorfer SV) weckt die bösen Geister für den Preetzer TSV. – Foto: Ismail Yesilyurt