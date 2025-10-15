Preetz über den KFC: "Das wünscht man keinem Klub und seinen Fans“

Preetz zieht Parallelen zum MSV

Mit der Hertha spielte Preetz auch zwei Mal gegen Uerdingen, ebenso mit Fortuna Düsseldorf. Nur eines dieser Spiele hat Preetz mit seiner Mannschaft damals aber gewinnen können. Diese Aufeinandertreffen liegen freilich schon lange zurück – und die Erinnerungen, die der gebürtige Düsseldorfer an den heutigen KFC hat, sind mitunter auch nicht sportlicher Natur. Denn wie nahezu jeder fußballinteressierte Mensch in diesem Land ist die Entwicklung des KFC in den vergangenen Jahren abseits des Platzes auch an Michael Preetz nicht vorbeigegangen. „Der KFC hat einem ja kaum eine andere Wahl gelassen“, sagt Preetz im Vorfeld des Pokalkrachers und schmunzelt.

Schadenfreude über den Niedergang eines Traditionsvereins ist dies aber keineswegs. Vielmehr ein Bedauern. „Keinem Klub und seinen Fans, und erst recht keinem Verein, in dessen Historie ein phänomenaler DFB-Pokalsieg gestanden hat und in dessen Kampfbahn Weltklasse-Spieler wie Friedhelm Funkel am Ball waren, wünscht man so etwas“, betont Preetz. Schließlich lassen sich zwischen den beiden Traditionsvereinen, die in ihrer Historie allerdings erstaunlich selten direkt aufeinandergetroffen sind, einige Parallelen ziehen. „Beide Klubs stehen für ein Stück wertvolle Fußball-Tradition, auch wenn die unseres Spielvereins weiter zurückreicht. Und beide wollen wieder an bessere Zeiten anknüpfen“, sagt der MSV-Geschäftsführer.

Seit seinem letzten Auftritt auf dem Rasen der Grotenburg habe sich viel getan im Fußball. „Das waren komplett andere Zeiten, allein beim vergangenen Derby zwischen dem KFC und dem MSV vor einem Jahr waren ja mehr Zuschauer in der Grotenburg als bei drei der vier Spiele, die ich selbst gegen Uerdingen bestritten habe“, sagt Preetz. Daher seien seine Erinnerungen an das 2:1 in der vergangenen Saison logischerweise deutlich präsenter als die beiden Spiele mit Düsseldorf und Berlin.

"Jeder Klub hat seine eigenen Themen"

Zurück ins hier und jetzt. Der MSV Duisburg hat in der dritten Liga einen famosen Saisonstart hingelegt. Nach zehn Spieltagen führt der Aufsteiger die Tabelle souverän an, hat sieben Siege eingefahren und ist zudem noch ungeschlagen. Die Meidericher sind sogar mit sechs Siegen in die Saison gestartet und haben damit einen neuen Drittliga-Rekord aufgestellt. Noch nie war bis dato ein Team mit der Maximalausbeute von 18 Punkten gestartet. Erst am siebten Spieltag gab der MSV die ersten Punkte ab, weil Havelse in letzter Sekunde noch ausgleichen konnte. Vor diesem Hintergrund ist die Zielsetzung für das Duell am Mittwoch aus MSV-Sicht klar. „Natürlich kann unser Ziel – bei allem Respekt vor dem KFC – nur heißen, eine Runde weiter zu kommen. Auch wenn wir in der zweiten Runde beim engen 2:1 nach Verlängerung bei Union Nettetal wieder einmal gesehen haben, was alles im Pokal passieren kann“, so Preetz. Er erwartet ein volles Haus und eine tolle Atmosphäre. „Ich gehe davon aus, dass auch am Mittwoch die Stimmung wieder so prickelnd ist, wie es sich für ein Duell zwischen Nachbarn gehört.“

Zu vermeintlich klugen Ratschlägen, wie der KFC wieder in ruhigere Fahrwasser geraten kann, will sich der langjährige Hertha-Stürmer nicht hinreißen lassen. „Das lässt sich auch beim Blick nur kurz über den Rhein nicht sagen, denn jeder Klub hat seine eigenen Themen. Und ich fühle mich ganz gut ausgelastet damit, den Spielverein erst einmal zu stabilisieren und dann auf Strecke noch ein Stück weiter nach oben zu bringen“, betont der MSV-Geschäftsführer. Das beinhaltet natürlich auch einen Sieg im Niederrheinpokal in der Grotenburg.