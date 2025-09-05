Pranjes unterschreibt erneut bei seinem Ex-Klub

Ein Mann für die Ersatzbank ist der technisch versierte Kicker ganz sicher nicht. Dass Pranjes seine Vorzüge auch eher im Ballbesitz und damit in der Offensive hat, macht die Aufgabe für Tomic dabei nicht leichter. Denn gerade in diesem Bereich ist die Auswahl schon groß. Egal ob Sinan Kurt, Said Harouz oder Carlos Penan – sie alle können am Ball jederzeit den Unterschied ausmachen. Die Arbeit gegen den Ball gehört aber nicht zu ihrer Kernkompetenz.

Die richtige Balance zwischen Offensivpower und defensiver Stabilität zu finden, wird daher eine der Hauptaufgaben von Goran Tomic auf dem Weg zu einer erfolgreichen Saison sein. Mit Aleksandar Pranjes steht ihm dafür nun eine weitere Alternative zur Verfügung.