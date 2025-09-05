Pranjes unterschreibt erneut bei seinem Ex-Klub

Noch am Sonntag schaute Aleksandar Pranjes das Bezirksliga-Duell seiner alten Vereine von außen. Kurz darauf machte der Routinier Nägel mit Köpfen: Der frühere Regionalliga-Spieler steht wieder beim MSV Düsseldorf unter Vertrag – und könnte dem Team sofort helfen. Pranjes kehrt zum MSV Düsseldorf zurück.
Am Sonntag stand Aleksandar Pranjes noch in zivil als neutraler Zuschauer des Bezirksliga-Duells zwischen seinen Ex-Klubs SG Benrath-Hassels und MSV Düsseldorf am Stankett. Doch schon bald wird Pranjes selbst wieder in Aktion auf dem Spielfeld stehen. Denn unmittelbar nach der Partie gab der MSV die überraschende Rückkehr des Routiniers bekannt, der in der vergangenen Spielzeit noch mit elf Treffern in 32 Partien zu überzeugen wusste, sich dann aber zum 1.FC Viersen verabschiedet hatte.
„Ich wollte im Sommer eigentlich gar nichts mehr machen, habe mich dann aber auf Empfehlung von Derman Disbudak dem 1. FC Viersen angeschlossen“, erzählt Pranjes. Eine Entscheidung, die der Mittelfeldspieler aber schnell revidierte und nach nur zwei Ligaspielen wieder einen Schlussstrich zog. „Dann entwickelte sich das alles recht spontan“, führte Pranjes weiter aus. „Wir haben uns unterhalten und dann bin ich am Sonntag direkt nach dem Spiel ins Büro gegangen und habe meinen Amateurvertrag unterschrieben.“ Es war die einzige Option für den ehemaligen Regionalliga-kicker, um in der Hinrunde überhaupt noch einmal auf dem Platz zu stehen.
Etwas anderes als die Rückkehr zu seinem Ex-Klub blieb Pranjes nach seinem Abschied aus Viersen nicht übrig, um eine längere Sperre zu umgehen. Doch als „Notnagel“ will der Linksfuß sein erneutes Engagement an der Heidelberge Straße nicht verstanden wissen. „Ich habe mich da immer wohl gefühlt. Beim MSV sind ganz liebe Menschen am Werk“, betont Pranjes, der auch die sportlichen Vorzüge schätzt. „Ich bin jetzt 34 Jahre alt. Mir ist wichtig, mit Jungs auf dem Platz zu stehen, die eine gewisse Qualität haben und mit denen ich mich verstehe.“
In Viersen waren diese Rahmenbedingungen offensichtlich nicht gegeben, im vertrauten Umfeld des MSV sind sie es aber sehr wohl. Mit Pranjes erhält Goran Tomic einen weiteren Spieler mit höherklassiger Erfahrung. Man darf gespannt sein, welchen Platz der MSV-Coach für seinen „neuen“ Schützling in der Startelf vorgesehen hat.
Ein Mann für die Ersatzbank ist der technisch versierte Kicker ganz sicher nicht. Dass Pranjes seine Vorzüge auch eher im Ballbesitz und damit in der Offensive hat, macht die Aufgabe für Tomic dabei nicht leichter. Denn gerade in diesem Bereich ist die Auswahl schon groß. Egal ob Sinan Kurt, Said Harouz oder Carlos Penan – sie alle können am Ball jederzeit den Unterschied ausmachen. Die Arbeit gegen den Ball gehört aber nicht zu ihrer Kernkompetenz.
Die richtige Balance zwischen Offensivpower und defensiver Stabilität zu finden, wird daher eine der Hauptaufgaben von Goran Tomic auf dem Weg zu einer erfolgreichen Saison sein. Mit Aleksandar Pranjes steht ihm dafür nun eine weitere Alternative zur Verfügung.