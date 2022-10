Pragmatischer Derbysieg für den Tabellendritten!

ASC-Trainer Uli Brecht interessiert der aktuelle dritte Rang seines Teams in der Landesliga-Tabelle noch herzlich wenig. Denn nach dem 8. Spieltag trennen nur drei Punkte den Spitzenreiter ASV Eppelheim (18) vom Siebten FT Kirchheim (15). Zu den drei Teams mit je 16 Zählern gehört der ASC Neuenheim (23:9 Tore) nach dem letztlich souveränen Derbysieg gegen das nach dem Trainer-Wechsel schwer einzuschätzende Köpfelteam von Comebacker Christoph Pieruschka.

Die ganz in Schwarz gekleideten Gäste parken keineswegs den Bus vor dem von Björn Lohmann gehüteten Tor. So entwickelt sich im ersten Durchgang ein von viel Gegenpressing und wenig goldenem Oktoberglanz geprägtes Kampfspiel. Während ASC-Torhüter Steven Ullrich kaum etwas zu tun bekommt, hat die DJK/FC-Abwehr um das routinierte Tandem Norbert Kirschner und Caner Tilki das Glück der Tüchtigen, als Tarek Aliane ein leichtes Zuspiel auf den einschussbereiten Levin Sandmann missrät (20.).

Eine Viertelstunde später macht es der Neuenheimer Standard-Maestro dann deutlich besser. Einen Eckball, dessen Berechtigung die Gäste heftig anzweifeln, zirkelt Tarek Aliane hoch und weit in den Strafraum. Mittelstürmer Kajally Njie hebt ab und adressiert die Maßvorlage mit einem scharfen Kopfball ins Gäste-Netzwerk (36.) - siehe Videopost auf ASC Facebook & Homepage. Bereits das achte Saisontor für den wertvollen Neuzugang aus dem hessischen Fürth! Kurz danach fast das 2 : 0. Doch ASC-Kapitän Levin Sandmann spitzelt eine perfekte Hereingabe des brandgefährlichen Außenbahners Dorian Weiß Mare nur knapp am langen Pfosten vorbei (38.).

Kaum hat der überzeugende Schiedsrichter Oliver Ried das lange ergebnisoffene Heidelberger Derby wieder angepfiffen, hat ASC-Goalgetter Kajally Njie nach einer Maßflanke von Tarek Aliane seinen zweiten Treffer auf dem Fuß. Vielleicht ist diese Aufgabe ja zu einfach für den achtfachen Torschützen (Platz 2 im Landesliga-Ranking). Wie der ansonsten so treffsichere Mann aus Gambia kurz vor dem leeren Tor diesen Ball NICHT über die Linie schieben kann, ist ihm - Antony Modeste lässt grüßen - wohl selbst ein Rätsel (46.).

Doch ist das kein Beinbruch im Neuenheimer Spiel! Auch wenn der ansonsten kaum geforderte ASC-Torwart Steven Ullrich kurz darauf dem allein auf ihn zueilenden Steffen Foshag den Ball vom vollstreckungsbereiten Fuß pflückt und mit dieser Glanztat den sicher geglaubten 1 : 1-Ausgleich vereitelt (49.). Der erst drei Minuten zuvor für den aktivpostigen Philipp Knorn eingewechselte Speedmaster Stefan Berger besorgt schließlich ganz schnörkellos das überfällige 2 : 0 (61.).