– Foto: SV Eintracht Nordhorn

Pragmatische Lösung für eine entscheidende Phase Jouke Faber übernimmt interimsweise die Landesliga-Mannschaft Verlinkte Inhalte Landesliga Weser-Ems SVE Nordhorn Jouke Faber

Der Verein stellt die sportlichen Weichen für die kommenden Wochen neu: Jouke Faber übernimmt ab sofort interimsweise die Verantwortung für die 1. Mannschaft und wird die Landesliga-Elf bis zum Ende der laufenden Saison als Cheftrainer betreuen. Der bisherige sportliche Leiter rückt damit näher an das Tagesgeschäft der Mannschaft heran und soll dem Team in einer wichtigen Phase Stabilität, Struktur und neue Impulse verleihen. Faber bringt dabei nicht nur große Erfahrung aus seiner bisherigen Laufbahn mit, sondern kennt auch die internen Abläufe und das Umfeld des Vereins bestens.

Mit seiner ruhigen Art, klaren Ansprache und fachlichen Kompetenz soll er die Mannschaft durch die verbleibenden Spiele führen und bestmöglich auf die kommenden Aufgaben vorbereiten. Der Verein wünscht Jouke Faber viel Erfolg, eine glückliche Hand und maximale Erfolge für die anstehenden Herausforderungen bis zum Saisonende.