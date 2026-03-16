Prag gewinnt Torfestival, Kosova Bernhausen siegt, SV Böblingen II top

SportKultur Stuttgart – TV89 Zuffenhausen 2:4

In einer ereignisreichen Partie in der Landeshauptstadt drehten die Gäste das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett. Zunächst brachte Harun Kuzu (29.) den TV89 in Führung, doch SportKultur antwortete prompt durch Christopher Renan Dos Santos Cedeno (33.) und Richard Sonnengrün (34.) mit einem Doppelschlag zur Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel übernahm Zuffenhausen jedoch die Kontrolle. Anil Ilkhan (71.) markierte den Ausgleich, bevor Anwar Moutot (75.) und Sergio Mavinga (86.) in der Schlussphase den Auswärtssieg perfekt machten.

TSV Uhlbach – OFK Beograd Stuttgart 2:3

Ein Akteur stand in Uhlbach ganz besonders im Fokus. Zwar brachte Joshua Menger (15.) die Hausherren zunächst in Front, doch dann schlug die Stunde von Nikola Lakovic (31., 37.), der das Spiel noch vor der Pause drehte. Uhlbach kam im zweiten Durchgang durch Shawn Travis Ogayo (67.) noch einmal zurück, doch erneut war es Nikola Lakovic (81.), der mit seinem dritten Treffer des Tages den entscheidenden Akzent setzte und Beograd die drei Punkte sicherte.

SV Prag Stuttgart – Türkspor Stuttgart 6:3

Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer am Pragsattel zu sehen. Türkspor ging zweimal durch Enes Korkmaz (5., 31.) in Führung, doch Prag konterte jeweils durch Henri Rösch (28.) und Otis Raiser (38.). Nach dem Seitenwechsel unterlief Josip Biljeskovic (48.) ein Eigentor zur ersten Führung der Hausherren. In der Folge schraubten Otis Raiser (55., 71.) mit seinem zweiten und dritten Treffer sowie Leopold Schöwitz (69.) das Ergebnis in die Höhe. Der späte Treffer von Shkemb Miftari (85.) für die Gäste war nur noch Ergebniskosmetik.

SSV Zuffenhausen – SG Stuttgart West 4:1

Vor 30 Zuschauern zeigte sich der SSV Zuffenhausen von Beginn an sehr zielstrebig. Maximilian Käb (14.) und Dennis Klose (27.) sorgten für eine beruhigende Zwei-Tore-Führung, ehe Moritz Hofmann (45.) unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff für West verkürzte. Im zweiten Spielabschnitt ließen die Hausherren jedoch nichts mehr anbrennen. Oktay Yilmaz (56.) stellte den alten Abstand wieder her, und Zeynel Kavraz (66.) besiegelte schließlich den deutlichen Heimsieg.

SC Stammheim – TV Zazenhausen 1:1

In Stammheim fielen die entscheidenden Tore bereits in der Anfangsphase. Die Gäste aus Zazenhausen erwischten den besseren Start und gingen durch Sören Frank (7.) früh in Führung. Die Antwort des SC Stammheim ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Silvio Tsiapi (16.) markierte wenig später den Ausgleich. In der verbleibenden Spielzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend in den Strafräumen, sodass es beim Unentschieden und der damit verbundenen Punkteteilung blieb.

TSV Weilimdorf II – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 1:2

Vor 80 Zuschauern in Weilimdorf legten die Gäste aus Münster eine effiziente erste Halbzeit hin. Marko Sorgic (16.) und Fabiano Gugjolli (20.) sorgten mit einem frühen Doppelschlag für eine gute Ausgangslage. Die Landesliga-Reserve suchte in der Folge den Anschluss und kam durch Fatih Mert (35.) noch vor dem Seitenwechsel heran. Im zweiten Durchgang verteidigte Münster den knappen Vorsprung mit viel Einsatz gegen die Angriffsbemühungen der Hausherren und nahm die Punkte mit nach Hause.

Sportvg Feuerbach – TB Untertürkheim 2:2

In Feuerbach sahen die 100 Zuschauer ein Duell zweier treffsicherer Akteure. Zunächst schien die Sportvg auf der Siegerstraße, als Precious Onuoha (21., 31.) die Hausherren mit zwei Toren in Führung brachte. Doch Untertürkheim schlug zurück: Robin Wittmann (45.) erzielte noch vor der Pause den Anschluss und markierte kurz nach dem Wiederanpfiff auch den Ausgleich für den Turnerbund (53.). Da in der restlichen Zeit keine weiteren Treffer mehr fielen, endete die Partie mit einem Remis.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – SG Weilimdorf 0:1

In Mühlhausen entwickelte sich eine zähe Begegnung, die lange Zeit ohne nennenswerte Höhepunkte in den Strafräumen blieb. Beide Defensivreihen agierten sehr diszipliniert und ließen kaum Chancen zu. Als sich die Zuschauer bereits auf ein torloses Unentschieden eingestellt hatten, fiel die Entscheidung in der Schlussphase. Shawn Christiansen (85.) markierte fünf Minuten vor dem Ende den Treffer des Tages und bescherte der SG Weilimdorf damit einen späten Auswärtserfolg.