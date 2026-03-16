Prag gewinnt Torfestival, Kosova Bernhausen siegt, SV Böblingen II top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Vaihingen sahen die 40 Zuschauer eine Begegnung, die erst in der Schlussphase ihre Höhepunkte fand. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams, bevor Marcel Kousol (75.) die Vaihinger Reserve in Führung brachte. Sillenbuch warf in den letzten Minuten alles nach vorne und rettete in der Nachspielzeit durch Dennis Dietsche (90.+1) einen Punkt.
Vor 46 Zuschauern entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel mit ständig wechselnden Führungen. Ismail Seker (15.) besorgte die Führung für Rohr, die Valentin Loparco (23.) wenig später ausglich. Direkt nach dem Seitenwechsel brachte Samir Ramic (47.) die Gäste erneut in Front. Der ABV Stuttgart gab sich jedoch nicht auf und kam durch Blessing Omoregie (84.) zum erneuten Ausgleich und damit zur Punkteteilung.
In Heumaden sahen die Fans ein Duell auf Augenhöhe. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Danilo Mihajlovic (44.) die Gäste von Makedonija Stuttgart in Führung. Im weiteren Verlauf der Partie gelang Michele Maimone der Ausgleichstreffer für den TSV Heumaden, sodass beide Mannschaften nach dem Abpfiff jeweils einen Zähler auf ihr Konto verbuchten.
Vor 60 Zuschauern legte Kosova Bernhausen eine furiose erste Stunde hin. Artor Makaj (6., 17.) mit einem frühen Doppelpack sowie Endi Ramadani (32.) sorgten für eine klare Pausenführung. Als Artian Sylai (64.) auf 4:0 erhöhte, schien die Partie entschieden. Hoffeld bewies jedoch Moral und verkürzte in der Schlussphase durch Hans Fakner (80.) und einen von Ali Younis (86.) verwandelten Foulelfmeter auf den 4:2-Endstand.
In Plieningen drehten die Hausherren die Partie im zweiten Durchgang. Jona Bader (34.) hatte die Sportfreunde zunächst in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel sorgten Djellon Dragusha (51.) und Florent Dragusha (72.) für die Wende zugunsten des KV. Die Schlussminute verlief turbulent, als sowohl Djellon Dragusha (90.) als auch Todor Velikov (90.) jeweils mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurden.
Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Stetten. Die Heimelf ging durch Deniz Yalcin (20.) in Front, doch Vladimiros Gkiagkiaev (40.) glich per Foulelfmeter noch vor der Pause aus. Christos Sanozidis (59.) drehte das Spiel für Ermis, worauf Stetten durch einen Foulelfmeter von Tobias Burghardt (62.) antwortete. In der Schlussphase setzten sich die Gäste jedoch deutlich ab: Andreas Kourou (66.), Grigorios Almpantis (80.) und Ioannis Papakostas (90.) schraubten das Ergebnis zum 2:5-Endstand in die Höhe.
Drama pur auf der Waldebene vor 100 Zuschauern. Nach der Führung durch Leon Cesarano (10.) drehte Möhringen die Partie durch Etienne Friedrich (62.) und Paul Stallbaumer (69.). Zudem schwächte sich die Heimelf selbst, als Joe Beutenmüller (70.) Gelb-Rot sah. In Unterzahl startete Stuttgart Ost jedoch eine furiose Schlussoffensive: Ioannis Potsou (81.) glich aus und Leon Renner (88.) markierte kurz vor dem Ende den Siegtreffer für die Hausherren.
Germania Degerloch präsentierte sich vor heimischer Kulisse sehr konzentriert. Lovis Hendriks (19.) brachte die Germania in Führung, doch Kemnat glich durch Oliver Ringwald (45.) unmittelbar vor dem Pausenpfiff aus. Im zweiten Durchgang zeigten sich die Degerlocher jedoch effektiver. Martin Laasch Quiros (53.) stellte die Führung wieder her, und Emil Scheuermann (77.) sorgte für die endgültige Entscheidung zum Heimsieg.
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Die Reserve aus Böblingen demonstrierte vor heimischer Kulisse eine hohe Effizienz. Den Grundstein legte Fabian Schragner (14.) bereits in der Anfangsviertelstunde. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Heimelf den Druck spürbar und sorgte innerhalb kurzer Zeit für klare Verhältnisse: Mats Schrade (49.), Bedirhan Emen (60.) und schließlich Taha Alessio Özden (66.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Holzgerlingen fand gegen die stabil stehende Böblinger Defensive über die gesamte Spielzeit kein Durchkommen.
Turbulente Szenen spielten sich in Gültstein ab, als die Gäste bereits in der 2. Minute einen herben Rückschlag verkraften mussten: Nico Hörmann sah die Rote Karte und ließ seine Mannschaft fast über die gesamte Distanz in Unterzahl zurück. Die Hausherren nutzten den Platz schließlich aus, als Tobias Lutz (35.) zur Führung traf. Altdorf bewies jedoch Moral und kam durch einen von Ajosha Knosp (40.) verwandelten Foulelfmeter noch vor der Pause zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit entschied schließlich Christopher Tittes (74.) die Partie zugunsten des TV Gültstein.
In Oberjesingen entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der die Hausherren den längeren Atem bewiesen. Marvin Özkan (26.) erzielte die Führung, die jedoch nicht lange Bestand hatte, da Steven Flaig (37.) für Magstadt konterte. Direkt nach dem Wiederanpfiff schlug die Stunde von David Dacuk (47.), der die Weichen erneut auf Sieg stellte. Derselbe Spieler sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 72. Minute schließlich für die endgültige Entscheidung in einem Spiel, das vor allem durch die individuelle Qualität im Abschluss geprägt war.
Der Türk. SV Herrenberg präsentierte sich in Aidlingen als die spielbestimmende Mannschaft der ersten Halbzeit. Ein glänzend aufgelegter Can Miftar (10., 23.) sorgte mit einem Doppelpack früh für eine beruhigende Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Ömer Kilic (44.) sogar auf 0:3. Aidlingen kam motiviert aus der Kabine und suchte den Anschluss, der Leon Weinbrenner (57.) zwar gelang, doch in der verbleibenden Zeit verteidigte Herrenberg den Vorsprung geschickt und ließ keine weiteren Treffer mehr zu.
In Deufringen sahen die Zuschauer einen Blitzstart beider Teams. Kaum hatte Timo Kschischek (3.) die Heimelf in Front geschossen, markierte Dennis Tschechlov (6.) praktisch im Gegenzug den Ausgleich für die Maichinger. Danach beruhigte sich das Geschehen etwas, wobei beide Seiten taktisch diszipliniert agierten. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung, als Abdoul Goffar Tchagbele (72.) den Ball für Maichingen im Netz unterbrachte und damit den Auswärtssieg besiegelte.
In einer hart umkämpften Partie neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken. Philipp Müller (25.) brachte die Gäste aus Waldenbuch im ersten Durchgang in Führung. Schönaich investierte nach dem Seitenwechsel mehr in die Offensive und belohnte sich schließlich durch den Ausgleich von Finn Wacker (65.). In der Schlussphase wurde es noch einmal hitzig, als Thomas Quindt (80.) mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. In Unterzahl rettete Schönaich den Punkt über die Zeit.
In Sindelfingen blieb die erste Halbzeit trotz einiger Gelegenheiten torlos. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte der VfL den Druck und fand schließlich die Lücke im Nebringer Abwehrverbund. Kaan Yücel (60.) markierte den Führungstreffer. Nebringen versuchte daraufhin, offensiver zu agieren. Allerdings schlug Nebringen ein zweites Mal zu, als Florentin Cheuffa Ngayawou (79.) erfolgreich war und damit für den Endstand in dieser Begegnung sorgte.
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