Präventionssport im Vormarsch: Gehfußball mit Herz beim SV BWC Viersen Die Walking-Footballabteilung des SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V. hat in diesem Jahr einen bemerkenswerten Teilnehmerrekord aufgestellt. Sie hat sich ab 2022 kontinuierlich im sportlichen Bereich weiterentwickelt. 33 Teilnehmende im Alter von 45 bis 75 Jahren erfreuen sich an dieser großartigen Sportart. So viele wie noch nie zuvor! von BWC Viersen · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Das ist die Mannschaft – Foto: BWC Viersen

Dieser Erfolg ist das Ergebnis eines gemeinsamen Engagements für Respekt, Fairness und ein harmonisches Miteinander. Im Jahr 2026 konnten wir nicht nur zum zweiten Mal die Viersener Walking-Football Hallenstadtmeisterschaft gewinnen, sondern wurden auch zum ersten Viersener Kreismeister gekürt. Unsere Abteilung pflegt einen großartigen Zusammenhalt, nicht nur durch Gehfußball, sondern auch durch jährliche Sommer- und Weihnachtsfeiern mit unseren Frauen. Darüber hinaus haben wir eine eigene Abteilungshymne sowie ein Walking - Football Vereinslogo erstellt. Freundschaftsspiele und Turniere bereiten uns stets große Freude. Beim letzten hervorragend organisierten Turnier im TSV Boisheim Juli 2026 errangen wir den ersten Platz und hatten die Gelegenheit alte Freunde wiederzusehen und neue Sport-kameraden aus VfR Amern kennenzulernen.

Wer diesen großartigen Präventionssport – Gehfußball – einmal ausprobieren möchte, ist bei uns mit drei FVN-zertifizierten Trainern (Achim Wildenberg, Christian Wohkittel und Paul Mrochen) bestens aufgehoben. Einfach vorbeikommen und mitmachen! Wir treffen uns jeden Montag ab 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Helenabrunn oder mittwochs in der Sporthalle Helenabrunn ab 18.30 Uhr. Interessierte sind herzlich eingeladen. Gemeinschaft, Bewegung und Fair Play stehen bei uns an erster Stelle. Im Namen der gesamten Mannschaft möchten wir uns herzlich bei unserem Trikotsponsor, Herrn Cornelius Ionescu von der Firma Fahrzeugklinik Viersen, für die großzügige Unterstützung bedanken. Dank seines Engagements können wir nicht nur in einem einheitlichen, professionellen Outfit auf dem Platz stehen, sondern auch unseren Teamgeist und unseren Verein stolz präsentieren.

Seine Unterstützung ist ein wichtiger Beitrag für unseren Walking-Football und motiviert uns, bei jedem Spiel unser Bestes zu geben. Wir freuen uns sehr über sein Vertrauen und seine Verbundenheit mit unserem Verein und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft.