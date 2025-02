Präsi-Beben: Mang soll Oberlöwe werden – Reisinger von Nichtnominierung offenbar tief getroffen

Der Verwaltungsrat von 1860 München will frischen Wind an der Spitze des Vereins. Heinz Schmidt kehrt zurück und soll Karl-Christian Bay ersetzen.

München – Spätestens seit dem Kanzler-Duell am Sonntagabend ist Deutschland im Wahlfieber. Passend dazu will sich auch der TSV 1860 an der Spitze neu aufstellen: Robert Reisinger (61), in diesem Bild der Löwen-Scholz, soll weg, Gernot Mang den Merz machen. Wobei es bei den Löwen keine klassische Direktwahl gibt. Laut Satzung schlägt der Verwaltungsrat alle drei Jahre ein neues Präsidium vor, und die Mitglieder können es dann bestätigen – oder eben nicht.

Präsident Robert Reisinger hinterlässt einen tief gespaltenen TSV 1860 München