Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sponsoring
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Strahlende Gewinner: Die Kicker des SV München West samt ihres Stargasts Lothar Matthäus. – Foto: FuPa
Präsentiert von interwetten: Ein Weltstar bei einem Amateurklub
Die Kicker vom SV München West gewannen die Trainingseinheit mit Lothar Matthäus
Stell dir vor: Weltmeister Lothar Matthäus und deine Fußballmannschaft auf eurem Trainingsgelände – klingt nach der perfekten Trainingseinheit, oder? Was sich anhört wie ein Traum, hat "interwetten" in einer Aktion möglich gemacht.
Am gestrigen Montag war der große Tag nun gekommen. Auf der mit drei Kunstrasenplätzen wundervollen Anlage des SV München West konnte der Gewinnerverein bei herbstlichen Bedingungen seinen Stargast begrüßen. Mit einem 6:2-Erfolg gegen Fürstenried im Gepäck war die Stimmung auf der Anlage von Anfang an prächtig und der Weltfußballer und Weltmeister ließ sich gleich von der guten Stimmung anstecken. Bei einer lockeren Fragerunde plauderte der Stargast humorvoll aus seiner Vergangenheit, was die anfängliche Nervosität bei den Kickern doch recht schnell verfliegen ließ. Es folgte eine große Fotorunde, bei der sich auch die Nachwuchskicker vom angrenzenden Trainingsplatz schnell in die Reihe postierten, um sich mit dem Idol ablichten zu lassen. Zum Abschluss folgte noch die Trainingseinheit, die der Ex-FC Bayern-Kicker gemeinsam mit dem heimischen Coach Florian Hahn interessiert verfolgte.
Gute Laune an diesem besonderen Abend: Weltmeister Lothar Matthäus inmitten der Kicker und Trainer des SV München West. – Foto: FuPa
"Das ist natürlich eine überragende Aktion für den ganzen Verein, dass sich solch eine Legende auch so nahbar gegeben hat. Wie er mit den Jungs kommuniziert hat, wie er bereitwillig für Fotos zur Verfügung gestanden ist, das war schon herrausragend. Man sieht auch an den Jungs, wie sie durch sein Versprechen sofort nochmal motivierter agieren", so München West-Coach Florian Hahn über seinen Trainerkollegen an diesem Abend.
Um welches Versprechen von Lothar an die Mannschaft es sich handelt, seht ihr in diesem Video...👇🏻🤩