Präsentiert von interwetten: Ein Weltstar bei einem Amateurklub

Am gestrigen Montag war der große Tag nun gekommen. Auf der mit drei Kunstrasenplätzen wundervollen Anlage des SV München West konnte der Gewinnerverein bei herbstlichen Bedingungen seinen Stargast begrüßen. Mit einem 6:2-Erfolg gegen Fürstenried im Gepäck war die Stimmung auf der Anlage von Anfang an prächtig und der Weltfußballer und Weltmeister ließ sich gleich von der guten Stimmung anstecken. Bei einer lockeren Fragerunde plauderte der Stargast humorvoll aus seiner Vergangenheit, was die anfängliche Nervosität bei den Kickern doch recht schnell verfliegen ließ. Es folgte eine große Fotorunde, bei der sich auch die Nachwuchskicker vom angrenzenden Trainingsplatz schnell in die Reihe postierten, um sich mit dem Idol ablichten zu lassen. Zum Abschluss folgte noch die Trainingseinheit, die der Ex-FC Bayern-Kicker gemeinsam mit dem heimischen Coach Florian Hahn interessiert verfolgte.



