Präsentiert von bwin: Einmal im Leben im Signal Iduna Park kicken
Unvergesslicher Eventtag für Dich und Deinen Buddy im Stadion von Borussia Dortmund
von Redaktion · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: bwin
Welcher Fußballspieler träumt nicht einmal davon, vor der berühmten "Gelben Wand" im Signal Iduna Park in Dortmund zu kicken? Gemeinsam mit Dortmund-Partner bwin kannst Du Dir jetzt diesen Traum erfüllen. Wir verlosen Startplätze für drei Personen, die sich gemeinsam mit ihrem Buddy an diesem Eventtag am Samstag, den 16.05.26 einmal wie ein Profi fühlen wollen.
Wie könnt ihr teilnehmen?
Im Formular unten könnt ihr euch für dieses einmalige Erlebnis bewerben. Teilnahmeschluss ist der 15.04.26. Das Event findet am Freitag, 15.05.26 (Anreise) und Samstag, 16.05.26 (Eventtag) in Dortmund statt.
Was umfasst das Erlebnis?
DB-Gutschein für die Anreise (am Freitag, 15.05.26) und entsprechender Abreise
Übernachtung in Dortmund von Freitag, 15.05.26 auf Samstag, 16.05.26
Fahrt mit dem BVB-Mannschaftsbus vom Hotel ins Stadion
Samstagvormittag: Kleinfeldturnier im Signal Iduna Park in Dortmund
Samstagnachmittag: Public Viewing des letzten Bundesligaspieltages im VIP-Bereich im Stadion samt Essen und Trinken
Trikotsatz für die Teilnehmer
Wichtig: 18+ | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Lizenziert (Whitelist)