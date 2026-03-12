Präsentiert von bwin: Einmal im Leben im Signal Iduna Park kicken

– Foto: bwin

Welcher Fußballspieler träumt nicht einmal davon, vor der berühmten "Gelben Wand" im Signal Iduna Park in Dortmund zu kicken? Gemeinsam mit Dortmund-Partner bwin kannst Du Dir jetzt diesen Traum erfüllen. Wir verlosen Startplätze für drei Personen, die sich gemeinsam mit ihrem Buddy an diesem Eventtag am Samstag, den 16.05.26 einmal wie ein Profi fühlen wollen.